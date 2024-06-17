Песков обвинил Столтенберга в нагнетании напряжения после слов о ядерном оружии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг нагнетает обстановку, говоря о том, что альянс обсуждает приведение ядерных боеголовок в боевую готовность. Так заявление генсека прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что сказал господин Столтенберг, не укладывается в контекст декларации саммита, где было сказано о недопустимости таких риторики. Это ничто иное, как очередное нагнетание напряжения», — сказал Песков в разговоре с журналистами.
Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин, в отличие от Столтенберга, никогда не говорит о ядерных делах по своей инициативе. О проблеме российский лидер говорит, когда отвечает на вопросы журналистов, сказал Песков.
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