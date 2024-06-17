Песков раскрыл, при каких условиях Россия будет участвовать в новом саммите по Украине

Песков: условия участия России в мирных саммитах по Украине известны
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, при каких условиях Россия примет участие в новых саммитах по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, при каких условиях Россия примет участие в новых саммитах по Украине Фото:

Россия будет участвовать в любом новом саммите по мирному урегулированию конфликта на Украине только в случае, если это будет соответствовать ее позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, что на следующий мирный саммит планируется пригласить РФ.

«Условие одно. Подход российской стороны вполне прозрачен и последователен. Все го хорошо знают, в том числе господин Кулеба. Этот подход был изложен на пятничной встрече президента Путина с руководящим составом МИД», — отметил Песков.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что следующая конференция по Украине должна будет пройти уже с участием России (возможно, уже осенью) и привести к завершению конфликта.

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Россия будет участвовать в любом новом саммите по мирному урегулированию конфликта на Украине только в случае, если это будет соответствовать ее позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, что на следующий мирный саммит планируется пригласить РФ. «Условие одно. Подход российской стороны вполне прозрачен и последователен. Все го хорошо знают, в том числе господин Кулеба. Этот подход был изложен на пятничной встрече президента Путина с руководящим составом МИД», — отметил Песков. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что следующая конференция по Украине должна будет пройти уже с участием России (возможно, уже осенью) и привести к завершению конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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