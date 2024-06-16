В Сургуте пешехода насмерть задавило бетономешалкой

В Сургуте (ХМАО) водитель бетономешалки наехал на пешехода при развороте. В пресс-службе городской полиции агентству URA.RU сообщили, что мужчина погиб на месте.
«По предварительным данным, водитель бетономешалки HOWA 1986 года рождения, разворачивался, не заметил пешехода и наехал на него. Мужчина 1985 года рождения скончался до приезда скорой помощи. На месте работает опергруппа, выясняет детали случившегося», — сообщили в полиции ХМАО.
Происшествие случилось на улице Сосновой, 27. Полиция проводит проверку по инциденту.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) мужчину насмерть придавило автомобилем. Это произошло во время ремонта автомобиля: технику не удержал соскочивший домкрат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!