16 июня 2024

В Сургуте пешехода насмерть задавило бетономешалкой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО мужчину придавило бетономешалкой
В ХМАО мужчину придавило бетономешалкой Фото:

В Сургуте (ХМАО) водитель бетономешалки наехал на пешехода при развороте. В пресс-службе городской полиции агентству URA.RU сообщили, что мужчина погиб на месте. 

«По предварительным данным, водитель бетономешалки HOWA 1986 года рождения, разворачивался, не заметил пешехода и наехал на него. Мужчина 1985 года рождения скончался до приезда скорой помощи. На месте работает опергруппа, выясняет детали случившегося», — сообщили в полиции ХМАО.

Происшествие случилось на улице Сосновой, 27. Полиция проводит проверку по инциденту.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) мужчину насмерть придавило автомобилем. Это произошло во время ремонта автомобиля: технику не удержал соскочивший домкрат.

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В Сургуте (ХМАО) водитель бетономешалки наехал на пешехода при развороте. В пресс-службе городской полиции агентству URA.RU сообщили, что мужчина погиб на месте.  «По предварительным данным, водитель бетономешалки HOWA 1986 года рождения, разворачивался, не заметил пешехода и наехал на него. Мужчина 1985 года рождения скончался до приезда скорой помощи. На месте работает опергруппа, выясняет детали случившегося», — сообщили в полиции ХМАО. Происшествие случилось на улице Сосновой, 27. Полиция проводит проверку по инциденту. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) мужчину насмерть придавило автомобилем. Это произошло во время ремонта автомобиля: технику не удержал соскочивший домкрат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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