Свердловский мэр приехал на один из прощальных банкетов — с афроамериканцами. Фото

17 июня 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Мероприятие прошло в выходные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Тугулыма Николай Черепанов, который в конце июня уйдет в отставку, появился на вечеринке скандального главврача — по случаю Дня медработника. На нее пригласили темнокожих шоуменов из Тюмени, рассказал URA.RU читатель (из числа недоброжелателей Черепанова) и поделился фото. «Медработники уж слишком на широкую ногу отметили профессиональный праздник. Конечно, это их день, но снимать дорогущее кафе на горячем источнике, вызывать из Тюмени афроамериканцев для развлечения, — это уже перебор. Просто главе Тугулыма Николаю Черепанову и главврачу Тугулымской ЦРБ Сергею Гультяеву праздника захотелось», — ехидно комментирует он. В беседе с URA.RU Черепанов отметил, что праздник организовал не он, а Гультяев. «Я ничего не устраивал. Это главный врач Тугулымской районной больницы так решил организовать, я просто поддержал. Я был гостем. Приехал с заместителем, председателем думы, поздравил, вручил грамоты и уехал. Я не видел [афроамериканцев], видимо, уже уехал к тому времени», — подчеркнул он. Черепанов добавил, что обычно день медработника в городе проходит скромнее — в Доме культуры: «Мы раньше всегда проводили эти мероприятия в нашем ДК. В частности, в прошлом году там медиков поздравляли. Но этом году у нас там ремонт идет, ремонтируем фойе, поэтому просто негде больше разместить, поэтому, видимо, главврач там решил (в кафе)». У Гультяева скандальная репутация. Пост главного врача Тугулымской ЦРБ он занимает с марта 2024 года. С 2014 года на подобной должности он находился в детской больнице Каменска-Уральского. В 2021 году Синарским районным судом был признан виновным в получении взятки в крупном размере за способствование заключению договоров поставки медоборудования и мебели и оштрафован на 2,4 млн рублей. Также три года Гультяев не имел права занимать ряд должностей в госструктурах. Отставку Черепанова местная дума, которая дважды ставила ему «неуд», утвердит 27 июня. Для Черепанова это было одно из последних публичных мероприятий. По данным агентства, окружение губернатора Евгения Куйвашева сейчас подыскивает ему новую работу. Праздник состоялся в минувшие выходные Фото: читатель URA.RU Николай Черепанов (за столом по центру) говорит, что банкет покинул спешно Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Тугулыма Николай Черепанов, который в конце июня уйдет в отставку, появился на вечеринке скандального главврача — по случаю Дня медработника. На нее пригласили темнокожих шоуменов из Тюмени, рассказал URA.RU читатель (из числа недоброжелателей Черепанова) и поделился фото. «Медработники уж слишком на широкую ногу отметили профессиональный праздник. Конечно, это их день, но снимать дорогущее кафе на горячем источнике, вызывать из Тюмени афроамериканцев для развлечения, — это уже перебор. Просто главе Тугулыма Николаю Черепанову и главврачу Тугулымской ЦРБ Сергею Гультяеву праздника захотелось», — ехидно комментирует он. В беседе с URA.RU Черепанов отметил, что праздник организовал не он, а Гультяев. «Я ничего не устраивал. Это главный врач Тугулымской районной больницы так решил организовать, я просто поддержал. Я был гостем. Приехал с заместителем, председателем думы, поздравил, вручил грамоты и уехал. Я не видел [афроамериканцев], видимо, уже уехал к тому времени», — подчеркнул он. Черепанов добавил, что обычно день медработника в городе проходит скромнее — в Доме культуры: «Мы раньше всегда проводили эти мероприятия в нашем ДК. В частности, в прошлом году там медиков поздравляли. Но этом году у нас там ремонт идет, ремонтируем фойе, поэтому просто негде больше разместить, поэтому, видимо, главврач там решил (в кафе)». У Гультяева скандальная репутация. Пост главного врача Тугулымской ЦРБ он занимает с марта 2024 года. С 2014 года на подобной должности он находился в детской больнице Каменска-Уральского. В 2021 году Синарским районным судом был признан виновным в получении взятки в крупном размере за способствование заключению договоров поставки медоборудования и мебели и оштрафован на 2,4 млн рублей. Также три года Гультяев не имел права занимать ряд должностей в госструктурах. Отставку Черепанова местная дума, которая дважды ставила ему «неуд», утвердит 27 июня. Для Черепанова это было одно из последних публичных мероприятий. По данным агентства, окружение губернатора Евгения Куйвашева сейчас подыскивает ему новую работу.