Свердловского мэра с темным прошлым увольняют

В ближайшее время глава Тугулымского городского округа (Свердловская область) Николай Черепанов покинет свой пост. Депутаты не приняли его годовой отчет — второй раз подряд, что дает им право отправить Черепанова в отставку. Вопросы к местному главе есть также у прокуратуры и силовых ведомств, рассказал URA.RU депутат местной думы Рамис Искендеров. А собеседник, близкий к областной власти, уточнил: сторонников у Черепанова нет и там.
«Удовлетворительной его работу признали только четыре депутата, еще восемь поставили „неуд“. За год проблемы в ЖКХ только усугубились, возбуждено три уголовных дела [в этой сфере], убытки — больше 25 млн рублей, город не участвует в федеральных программах… Вопросы к нему есть и у контрольно-ревизионного управления, и у прокуратуры», — поделился Искендеров, изначально находившийся в оппозиции Черепанову.
Протестное голосование депутатов 27 мая стало неожиданностью для губернаторской резиденции, поскольку Черепанов якобы заверял, что обо всем с думой договорился. «Это значит, что он не смог выстроить работу с думой, хотя для любого главы это важнейший KPI. Против Черепанова выступил даже председатель думы Олег Онищенко, прежде лояльный. Так что мэр будет уволен», — прокомментировал второй источник.
«Депутаты имеют право на такое решение. Жду заключение думы, чтобы ознакомиться. Да, где-то недоработали, но это частные моменты. В целом цифры хорошие — и по доходам, и по расходам», — прокомментировал в свою очередь Черепанов.
Есть и те, кто его поддерживает. Представители местной общественной палаты готовят обращение к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой помешать отставке мэра. Среди аргументов в защиту приводится и такой — Черепанов, сменивший на посту осужденного за взятки Сергея Селиванова, неугоден членам старой депутатской команды. «Тот же Искендеров, у которого есть своя компания, при Селиванове получал все дорожные подряды. Черепанов привел других игроков, и тот, конечно, этим недоволен», — рассказывает третий источник агентства, близкий к местной думе.
Полномочий Черепанова лишат на одном из ближайших заседаний думы (она — его работодатель). Консультации по этому поводу команда главы региона ведет прямо сейчас.
До того, как возглавить Тугулымский городской округ — именно здесь Черепанов родился, он долгое время работал в мэрии Тюмени. В последние годы занимал пост директора МКУ «Управление градостроительного планирования», покинул его в 2017 году — после скандала с бывшей снохой. Та обнародовала запись разговора, на которой Черепанов рассказывает, как при наличии связей «на спор» можно оказать давление на суд и почему, несмотря на запреты, в мэрии работают судимые за наркотики специалисты. Затем Черепанов перешел на работу в бизнес-структуры.
Как только он возглавил Тугулымскую администрацию, местные депутаты устроили на него информационную атаку. В частности, тот же Искендеров в 2021-м году рассказывал telegram-каналу «Подъем», что у Черепанова поддельный диплом, а в 2020-м году он якобы устроил ДТП, будучи пьяным. Также у Черепанова в определенных кругах была кличка Коля Череп.
Мэр в беседе с URA.RU информацию о ДТП подтвердил, но распространявшиеся детали — якобы чиновник был пьян и затем в отношении него было возбуждено дело — называет выдумкой. «Как только меня не называли... Перед тем, как баллотироваться, меня проверяли все службы. У меня не было проблем с законом, а ДТП — ну, каждый может попасть», — пояснил он.
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