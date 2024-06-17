В Екатеринбурге сестру участника СВО депортировали из России. Видео

17 июня 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Суд депортировал 26-летюнюю девушку из России (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники миграционной службы выдворили из России двоюродную сестру участника специальной военной операции, переселенки из Казахстана. Алина Дорошенко, которая мечтала о российском гражданстве и воссоединении с семьей, столкнулась с непониманием и ошибками в миграционной службе, что привело к ее выдворению. Об этом URA.RU сообщили в региональном филиале «Русской общины». «Я с 16 лет мечтала о переезде в Россию, и вот, когда моя мечта начала сбываться, произошла такая неприятность», — рассказывает Алина Дорошенко. Она подчеркивает, что в России у нее проживает большое количество родственников, и она стремилась устроиться на работу по специальности. В январе, обращаясь в УФМС для уточнения сроков пребывания, Алина и ее муж столкнулись с недостаточным объяснением правил, что в итоге привело к выдаче повестки в суд вместо ожидаемой справки для ВНЖ. В судебном заседании было принято решение о выдворении на пять лет с запретом на въезд и штрафом, несмотря на все попытки Алины доказать свою правоту. Сейчас Алина Дорошенко подала кассационную жалобу и надеется на поддержку русской общины для возвращения на родину своих предков. «В год семьи разделять семьи неправильно», — говорит она, призывая к единству и помощи в сложившейся ситуации. Это не первый случай выдворения переселенцев из Казахстана в Екатеринбурге. Ранее семья Морозовых столкнулась с подобной проблемой из-за просрочки оформления карты мигранта и задержки дактилоскопии. В связи с этим депутат Госдумы Максим Иванов обратился к исполняющему обязанности министра внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Ситуация Морозовых тогда вызвала не только волну поддержки со стороны общественности, но и реакцию со стороны руководства МВД и депутатов Госдумы. Облсуд 15 мая пересмотрел решение первой инстанции, семья останется в РФ. Вся информация о резонансной истории — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге сотрудники миграционной службы выдворили из России двоюродную сестру участника специальной военной операции, переселенки из Казахстана. Алина Дорошенко, которая мечтала о российском гражданстве и воссоединении с семьей, столкнулась с непониманием и ошибками в миграционной службе, что привело к ее выдворению. Об этом URA.RU сообщили в региональном филиале «Русской общины». «Я с 16 лет мечтала о переезде в Россию, и вот, когда моя мечта начала сбываться, произошла такая неприятность», — рассказывает Алина Дорошенко. Она подчеркивает, что в России у нее проживает большое количество родственников, и она стремилась устроиться на работу по специальности. В январе, обращаясь в УФМС для уточнения сроков пребывания, Алина и ее муж столкнулись с недостаточным объяснением правил, что в итоге привело к выдаче повестки в суд вместо ожидаемой справки для ВНЖ. В судебном заседании было принято решение о выдворении на пять лет с запретом на въезд и штрафом, несмотря на все попытки Алины доказать свою правоту. Сейчас Алина Дорошенко подала кассационную жалобу и надеется на поддержку русской общины для возвращения на родину своих предков. «В год семьи разделять семьи неправильно», — говорит она, призывая к единству и помощи в сложившейся ситуации. Это не первый случай выдворения переселенцев из Казахстана в Екатеринбурге. Ранее семья Морозовых столкнулась с подобной проблемой из-за просрочки оформления карты мигранта и задержки дактилоскопии. В связи с этим депутат Госдумы Максим Иванов обратился к исполняющему обязанности министра внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Ситуация Морозовых тогда вызвала не только волну поддержки со стороны общественности, но и реакцию со стороны руководства МВД и депутатов Госдумы. Облсуд 15 мая пересмотрел решение первой инстанции, семья останется в РФ. Вся информация о резонансной истории — в отдельном сюжете URA.RU.