Прокуратура обжаловала приговор челябинскому экс-замминистра экологии Безрукову

Седьмой кассационный суд в Челябинске 25 июля рассмотрит жалобу прокуратуры на оправдательный приговор экс-замминистра экологии Челябинской области Виталию Безрукову. Эту информацию подтвердил 17 июня URA.RU сам бывший чиновник.
«Насколько я знаю, кассация поступила в суд 23 мая и должна быть рассмотрена 25 июля. Ранее Челябинский облсуд не усмотрел в моих действиях состава преступления. Я верю в объективность вышестоящей инстанции», — заявил Безруков в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Безруков обвинялся в превышении должностных полномочий. Следствию удалось убедить суд первой инстанции в том, что экс-чиновник причастен к организации на одно из предприятий пресс-тура, который был представлен как внеплановый. Но, по версии следствия, Безруков заранее договорился с руководством завода таким способом убедить жителей Челябинска, что предприятие невиновно в выбросах.
Летом 2023 года в Курчатовском райсуде состоялось оглашение приговора. В Минэкологии и в целом правительство области отказались признать себя потерпевшей стороной. Более того, они потребовали оправдать Безрукова. Выводы следствия не подтвердили также журналисты, вызванные свидетелями. Отказался признать себя виновным и сам бывший чиновник. Однако Безрукова приговорили к трем годам заключения в колонии.
До вступления приговора в силу Безруков провел в СИЗО. Первое заседание апелляционной инстанции было назначено на конец октября. Окончательное же решение было вынесено лишь в середине декабря. Областной суд отменил приговор, Безруков был оправдан, за ним признали право на реабилитацию. Однако бывший чиновник заявил, что не намерен судиться с государством и требовать каких-либо компенсаций.
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