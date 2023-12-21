Оправданный челябинский экс-замминистра Безруков не подаст в суд на государство

Бывший заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков не планирует пользоваться правом на компенсацию ущерба, полученного в результате уголовного преследования по делу о превышении должностных полномочий. Как он сообщил URA.RU 21 декабря, он не имеет ни к кому претензий.
«Я не планирую подавать заявление о каких-либо компенсациях. На сегодняшний день претензий ни к кому не имеется. Я благодарен суду за объективное, справедливое решение, за приверженность закону. Благодарен прокуратуре, что они (сотрудники — прим. URA.RU) разобрались», — сообщил URA.RU Безруков.
По словам Безрукова, на данный момент он продолжает работать в минэкологии региона в должности первого зама руководителя центра экологического мониторинга. По окончании отпуска он покинет ведомство.
Безруков проходил обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий. Стороне обвинения удалось убедить суд первой инстанции в том, что экс-чиновник причастен к организации пресс-тура на одно из предприятий, который был представлен, как внеплановый. При этом, по версии следствия, Безруков заранее договорился с руководством завода, что таким образом получится убедить жителей города в невиновности предприятия в выбросах. Летом в Курчатовском райсуде состоялось оглашение приговора. Безрукова осудили на три года колонии.
До вступления приговора в силу Безруков провел в СИЗО. Первое заседание апелляционной инстанции было назначено на конец октября. Окончательное же решение было вынесено лишь в середине декабря. Областной суд отменил приговор и избрал новое решение. По нему Безруков был оправдан, за ним признали право на реабилитацию.
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