Оправданный челябинский экс-замминистра Безруков не подаст в суд на государство

21 декабря 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Виталий Безруков не имеет ни к кому претензий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков не планирует пользоваться правом на компенсацию ущерба, полученного в результате уголовного преследования по делу о превышении должностных полномочий. Как он сообщил URA.RU 21 декабря, он не имеет ни к кому претензий. «Я не планирую подавать заявление о каких-либо компенсациях. На сегодняшний день претензий ни к кому не имеется. Я благодарен суду за объективное, справедливое решение, за приверженность закону. Благодарен прокуратуре, что они (сотрудники — прим. URA.RU) разобрались», — сообщил URA.RU Безруков. По словам Безрукова, на данный момент он продолжает работать в минэкологии региона в должности первого зама руководителя центра экологического мониторинга. По окончании отпуска он покинет ведомство. Безруков проходил обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий. Стороне обвинения удалось убедить суд первой инстанции в том, что экс-чиновник причастен к организации пресс-тура на одно из предприятий, который был представлен, как внеплановый. При этом, по версии следствия, Безруков заранее договорился с руководством завода, что таким образом получится убедить жителей города в невиновности предприятия в выбросах. Летом в Курчатовском райсуде состоялось оглашение приговора. Безрукова осудили на три года колонии. До вступления приговора в силу Безруков провел в СИЗО. Первое заседание апелляционной инстанции было назначено на конец октября. Окончательное же решение было вынесено лишь в середине декабря. Областной суд отменил приговор и избрал новое решение. По нему Безруков был оправдан, за ним признали право на реабилитацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков не планирует пользоваться правом на компенсацию ущерба, полученного в результате уголовного преследования по делу о превышении должностных полномочий. Как он сообщил URA.RU 21 декабря, он не имеет ни к кому претензий. «Я не планирую подавать заявление о каких-либо компенсациях. На сегодняшний день претензий ни к кому не имеется. Я благодарен суду за объективное, справедливое решение, за приверженность закону. Благодарен прокуратуре, что они (сотрудники — прим. URA.RU) разобрались», — сообщил URA.RU Безруков. По словам Безрукова, на данный момент он продолжает работать в минэкологии региона в должности первого зама руководителя центра экологического мониторинга. По окончании отпуска он покинет ведомство. Безруков проходил обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий. Стороне обвинения удалось убедить суд первой инстанции в том, что экс-чиновник причастен к организации пресс-тура на одно из предприятий, который был представлен, как внеплановый. При этом, по версии следствия, Безруков заранее договорился с руководством завода, что таким образом получится убедить жителей города в невиновности предприятия в выбросах. Летом в Курчатовском райсуде состоялось оглашение приговора. Безрукова осудили на три года колонии. До вступления приговора в силу Безруков провел в СИЗО. Первое заседание апелляционной инстанции было назначено на конец октября. Окончательное же решение было вынесено лишь в середине декабря. Областной суд отменил приговор и избрал новое решение. По нему Безруков был оправдан, за ним признали право на реабилитацию.