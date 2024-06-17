Роскачество проверяет консервы с тунцом на ботулизм из-за массового отравления

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Роскачество начало проверки по факту массового отравления тунцом в Москве (архивное фото)
Роскачество начало проверки по факту массового отравления тунцом в Москве (архивное фото) Фото:

Роскачество начало проверки консервированного тунца после того, как в московские больницы были госпитализированы десятки людей с подозрением на ботулизм. Об этом рассказали в самом ведомстве. 

«Роскачество приступило к веерному исследованию консервированного тунца после случаев отравления продукцией с этим видом консервов. Исследование будет направлено, в том числе, на наличие признаков ботулизма», — сообщили в ведомстве в разговоре с РИА Новости. В Роскачестве уже выяснили, что 91% россиян покупали консервированный тунец в крупных торговых сетях. Всего 6% отпрошенных респондентов утверждают, что покупали рыбную продукцию в специализированных магазинах.

С 14 по 15 июня 2024 года в московские больницы поступило более десяти человек. Выяснилось, что все они отравились тунцом. Причем они заказывали продукт через службы доставки. 

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Роскачество начало проверки консервированного тунца после того, как в московские больницы были госпитализированы десятки людей с подозрением на ботулизм. Об этом рассказали в самом ведомстве.  «Роскачество приступило к веерному исследованию консервированного тунца после случаев отравления продукцией с этим видом консервов. Исследование будет направлено, в том числе, на наличие признаков ботулизма», — сообщили в ведомстве в разговоре с РИА Новости. В Роскачестве уже выяснили, что 91% россиян покупали консервированный тунец в крупных торговых сетях. Всего 6% отпрошенных респондентов утверждают, что покупали рыбную продукцию в специализированных магазинах. С 14 по 15 июня 2024 года в московские больницы поступило более десяти человек. Выяснилось, что все они отравились тунцом. Причем они заказывали продукт через службы доставки. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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