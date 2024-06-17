Стали известны подробности пожара в районе «Касторамы»

Пожарные ликвидировали огонь
В Перми на улице Промышленная загорелся пристрой к двухэтажному зданию "Касторама". Пожар усилился на кровле здания, сообщили в пресс-службе МЧС Пермского края.
«Сообщение о пожаре на улице Промышленная в городе Пермь поступило 17 июня в 14 часов 14 минут. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение пристроя к двухэтажному зданию», — сказано в сообщении. Пожарные ликвидировали пожар.
Ранее URA.RU рассказало, что пермяки заметили большой столб дыма в районе «Касторамы». Очевидцы опубликовали видео.
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