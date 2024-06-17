Стали известны подробности пожара в районе «Касторамы»

МЧС Пермского края: пожар на улице Промышленная ликвидирован
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Пожарные ликвидировали огонь
Пожарные ликвидировали огонь Фото:

В Перми на улице Промышленная загорелся пристрой к двухэтажному зданию "Касторама". Пожар усилился на кровле здания, сообщили в пресс-службе МЧС Пермского края.

«Сообщение о пожаре на улице Промышленная в городе Пермь поступило 17 июня в 14 часов 14 минут. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение пристроя к двухэтажному зданию», — сказано в сообщении. Пожарные ликвидировали пожар.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяки заметили большой столб дыма в районе «Касторамы». Очевидцы опубликовали видео.

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В Перми на улице Промышленная загорелся пристрой к двухэтажному зданию "Касторама". Пожар усилился на кровле здания, сообщили в пресс-службе МЧС Пермского края. «Сообщение о пожаре на улице Промышленная в городе Пермь поступило 17 июня в 14 часов 14 минут. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение пристроя к двухэтажному зданию», — сказано в сообщении. Пожарные ликвидировали пожар. Ранее URA.RU рассказало, что пермяки заметили большой столб дыма в районе «Касторамы». Очевидцы опубликовали видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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