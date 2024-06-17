Пермяки заметили пожар в районе «Касторамы». Видео

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Пожар заметили в Индустриальном районе
Пожар заметили в Индустриальном районе Фото:

В социальных сетях пермяки опубликовали видео столба дыма. По словам очевидцев, пожар произошел в районе торгового центра «Касторама».

«Что-то горит в районе Касторамы», — сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь Новости». В комментариях подписчики предположили, что пожар произошел на предприятии «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» или в частном секторе.

URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС Пермского края. Ответ на него ожидается.

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В социальных сетях пермяки опубликовали видео столба дыма. По словам очевидцев, пожар произошел в районе торгового центра «Касторама». «Что-то горит в районе Касторамы», — сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь Новости». В комментариях подписчики предположили, что пожар произошел на предприятии «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» или в частном секторе. URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС Пермского края. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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