Пожар заметили в Индустриальном районе
В социальных сетях пермяки опубликовали видео столба дыма. По словам очевидцев, пожар произошел в районе торгового центра «Касторама».
«Что-то горит в районе Касторамы», — сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь Новости». В комментариях подписчики предположили, что пожар произошел на предприятии «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» или в частном секторе.
URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС Пермского края. Ответ на него ожидается.
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