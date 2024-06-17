Против тюменской коммунистки завели уголовное дело за скандал на выборах

Против тюменской коммунистки Шиховой И.Н., работавшей членом участковой избирательной комиссии на выборах президента, завели уголовное дело. Близкие к КПРФ источники URA.RU утверждают, что Шихова пыталась предотвратить вброс бюллетеней.
«В участковой избирательной комиссии №1969, членом которой Шихова, в урну пытались вбросить 11 бюллетеней. Коммунистка же выхватила их, за что была выведена полицией. Как утверждает Шихова, ей были нанесены побои», — уверяют источники агентства.
Близкие к тюменскому облизбиркому инсайдеры заявляют, что в дни голосования с участков не был удален и один человек, а ситуация в УИК №1969 — провокация. На днях против коммунистки за ее действия в день выборов завели уголовное дело.
Ранее уголовное дело возбудили против депутата от КПРФ Андрея Кима. Его обвиняют в мошенничестве за получение взятки в 3 млн рублей от своего помощника Александра Мельникова.
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