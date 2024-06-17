Против тюменской коммунистки завели уголовное дело за скандал на выборах

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Тюменской коммунистке грозит срок
Тюменской коммунистке грозит срок Фото:

Против тюменской коммунистки Шиховой И.Н., работавшей членом участковой избирательной комиссии на выборах президента, завели уголовное дело. Близкие к КПРФ источники URA.RU утверждают, что Шихова пыталась предотвратить вброс бюллетеней. 

«В участковой избирательной комиссии №1969, членом которой Шихова, в урну пытались вбросить 11 бюллетеней. Коммунистка же выхватила их, за что была выведена полицией. Как утверждает Шихова, ей были нанесены побои», — уверяют источники агентства. 

Близкие к тюменскому облизбиркому инсайдеры заявляют, что в дни голосования с участков не был удален и один человек, а ситуация в УИК №1969 — провокация. На днях против коммунистки за ее действия в день выборов завели уголовное дело.

Ранее уголовное дело возбудили против депутата от КПРФ Андрея Кима. Его обвиняют в мошенничестве за получение взятки в 3 млн рублей от своего помощника Александра Мельникова. 

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Против тюменской коммунистки Шиховой И.Н., работавшей членом участковой избирательной комиссии на выборах президента, завели уголовное дело. Близкие к КПРФ источники URA.RU утверждают, что Шихова пыталась предотвратить вброс бюллетеней.  «В участковой избирательной комиссии №1969, членом которой Шихова, в урну пытались вбросить 11 бюллетеней. Коммунистка же выхватила их, за что была выведена полицией. Как утверждает Шихова, ей были нанесены побои», — уверяют источники агентства.  Близкие к тюменскому облизбиркому инсайдеры заявляют, что в дни голосования с участков не был удален и один человек, а ситуация в УИК №1969 — провокация. На днях против коммунистки за ее действия в день выборов завели уголовное дело. Ранее уголовное дело возбудили против депутата от КПРФ Андрея Кима. Его обвиняют в мошенничестве за получение взятки в 3 млн рублей от своего помощника Александра Мельникова. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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