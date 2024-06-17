На хоккейный турнир в Курган съедутся клубы Тюмени, Челябинска и Верхней Пышмы

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В Кургане пройдет турнир памяти Н.В. Парышева
В Кургане пройдет турнир памяти Н.В. Парышева Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Курган примет традиционный предсезонный турнир памяти Н.В. Парышева, в котором примут участие хоккейные команды из Тюмени, Верхней Пышмы и Челябинска. Об этом сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье».

«В традиционном предсезонном турнире памяти Н.В. Парышева в Кургане вместе с „Зауральем“ сыграют тюменский „Рубин“, челябинский „Челмет“ и „Горняк-УГМК“ из Верхней Пышмы. Турнир пройдет с 7 по 9 августа.

Ранее URA.RU ХК «Зауралье» сыграет на турнире в Перми. Игры пройдут с 17 по 19 августа. После них у курганской команды запланированы два контрольных матча в Омске. 

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Курган примет традиционный предсезонный турнир памяти Н.В. Парышева, в котором примут участие хоккейные команды из Тюмени, Верхней Пышмы и Челябинска. Об этом сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье». «В традиционном предсезонном турнире памяти Н.В. Парышева в Кургане вместе с „Зауральем“ сыграют тюменский „Рубин“, челябинский „Челмет“ и „Горняк-УГМК“ из Верхней Пышмы. Турнир пройдет с 7 по 9 августа. Ранее URA.RU ХК «Зауралье» сыграет на турнире в Перми. Игры пройдут с 17 по 19 августа. После них у курганской команды запланированы два контрольных матча в Омске. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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