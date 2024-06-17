Звезда «Дом-2» Должанский выступит с рэп-концертом в Сургуте

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Рэпер Николай Должанский, также известный как участник реалити-шоу "Дом-2", выступит с концертом в Сургуте
Рэпер Николай Должанский, также известный как участник реалити-шоу "Дом-2", выступит с концертом в Сургуте Фото:

Звезда телепроекта «Дом-2» Николай Должанский (настоящая фамилия — Кравцов), который также известен как рэп-исполнитель, приедет с концертом в Сургут (ХМАО). Информацию об этом опубликовал клуб, где пройдет выступление.

«Братишки, сестрички, буду читать рэп. Станцую знаменитые „коляновы“ танцы», — заявил Должанский в видео, опубликованном в telegram-канале площадки, где пройдет концерт.

Должанский обрел популярность на реалити-шоу «Дом-2». На телестройку он пришел в амплуа музыканта, читающего «блатной» рэп.

Также в Сургуте выступит звезда TikTok и певец Amirchik. Он станет хедлайнером городского выпускного бала.

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Звезда телепроекта «Дом-2» Николай Должанский (настоящая фамилия — Кравцов), который также известен как рэп-исполнитель, приедет с концертом в Сургут (ХМАО). Информацию об этом опубликовал клуб, где пройдет выступление. «Братишки, сестрички, буду читать рэп. Станцую знаменитые „коляновы“ танцы», — заявил Должанский в видео, опубликованном в telegram-канале площадки, где пройдет концерт. Должанский обрел популярность на реалити-шоу «Дом-2». На телестройку он пришел в амплуа музыканта, читающего «блатной» рэп. Также в Сургуте выступит звезда TikTok и певец Amirchik. Он станет хедлайнером городского выпускного бала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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