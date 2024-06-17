Звезда «Дом-2» Должанский выступит с рэп-концертом в Сургуте

Звезда телепроекта «Дом-2» Николай Должанский (настоящая фамилия — Кравцов), который также известен как рэп-исполнитель, приедет с концертом в Сургут (ХМАО). Информацию об этом опубликовал клуб, где пройдет выступление.
«Братишки, сестрички, буду читать рэп. Станцую знаменитые „коляновы“ танцы», — заявил Должанский в видео, опубликованном в telegram-канале площадки, где пройдет концерт.
Должанский обрел популярность на реалити-шоу «Дом-2». На телестройку он пришел в амплуа музыканта, читающего «блатной» рэп.
Также в Сургуте выступит звезда TikTok и певец Amirchik. Он станет хедлайнером городского выпускного бала.
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