Руководство старейшей сети кофеен Челябинска назвало причину закрытия

Причиной закрытия последней точки сети кофеен BlueBerry в Челябинске стал выбор руководством другого направления. Как 17 июня сообщил URA.RU представитель заведения, у владельцев сменились интересы в данной сфере бизнеса.
«На данный момент закрывается последняя кофейня нашей сети — в ЖК „Ньютон“. Причина связана со сменой интересов в данной сфере бизнеса у руководства, выбор в пользу другого более приоритетного направления», — сообщили URA.RU в BlueBerry.
Представитель кофейни уточнил, что на данный момент владельцы не планируют открывать новые заведения подобного рода. Часть точек была продана еще в декабре 2023 года. На их месте работает сеть Smart Coffee, а кофейни находятся в стадии ребрендинга.
BlueBerry окончательно закроется 18 июня. Семейная сеть кофеен существовала в Челябинске с 2011 года.
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