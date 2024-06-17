Руководство старейшей сети кофеен Челябинска назвало причину закрытия

Кофейня BlueBerry: руководство сделало выбор в пользу другого направления
© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной закрытия кофейни стала смена интересов руководства в сфере бизнеса
Причиной закрытия кофейни стала смена интересов руководства в сфере бизнеса Фото:

Причиной закрытия последней точки сети кофеен BlueBerry в Челябинске стал выбор руководством другого направления. Как 17 июня сообщил URA.RU представитель заведения, у владельцев сменились интересы в данной сфере бизнеса.

«На данный момент закрывается последняя кофейня нашей сети — в ЖК „Ньютон“. Причина связана со сменой интересов в данной сфере бизнеса у руководства, выбор в пользу другого более приоритетного направления», — сообщили URA.RU в BlueBerry.

Представитель кофейни уточнил, что на данный момент владельцы не планируют открывать новые заведения подобного рода. Часть точек была продана еще в декабре 2023 года. На их месте работает сеть Smart Coffee, а кофейни находятся в стадии ребрендинга.

BlueBerry окончательно закроется 18 июня. Семейная сеть кофеен существовала в Челябинске с 2011 года.

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Причиной закрытия последней точки сети кофеен BlueBerry в Челябинске стал выбор руководством другого направления. Как 17 июня сообщил URA.RU представитель заведения, у владельцев сменились интересы в данной сфере бизнеса. «На данный момент закрывается последняя кофейня нашей сети — в ЖК „Ньютон“. Причина связана со сменой интересов в данной сфере бизнеса у руководства, выбор в пользу другого более приоритетного направления», — сообщили URA.RU в BlueBerry. Представитель кофейни уточнил, что на данный момент владельцы не планируют открывать новые заведения подобного рода. Часть точек была продана еще в декабре 2023 года. На их месте работает сеть Smart Coffee, а кофейни находятся в стадии ребрендинга. BlueBerry окончательно закроется 18 июня. Семейная сеть кофеен существовала в Челябинске с 2011 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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