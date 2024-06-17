В Челябинске закрылась сеть кофеен с 13-летней историей

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Кофейня прекратит свою работу 18 июня
Кофейня прекратит свою работу 18 июня Фото:

В Челябинске 18 июня закроется последняя точка сети кофеен BlueBerry, работающих с 2011 года. Эту информацию URA.RU подтвердил представитель кофейни.

«Да, кофейня на Родионова действительно прекращает работу», — сообщил представитель заведения. О причинах закрытия пока не известно.

Первая точка семейной сети открылась в 2011 году. В 2023 году в Челябинске кофейня работала по трем адресам, однако спустя год заведение осталось лишь на улице Родионова.

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В Челябинске 18 июня закроется последняя точка сети кофеен BlueBerry, работающих с 2011 года. Эту информацию URA.RU подтвердил представитель кофейни. «Да, кофейня на Родионова действительно прекращает работу», — сообщил представитель заведения. О причинах закрытия пока не известно. Первая точка семейной сети открылась в 2011 году. В 2023 году в Челябинске кофейня работала по трем адресам, однако спустя год заведение осталось лишь на улице Родионова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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