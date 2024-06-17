В Челябинске закрылась сеть кофеен с 13-летней историей

Кофейня прекратит свою работу 18 июня
В Челябинске 18 июня закроется последняя точка сети кофеен BlueBerry, работающих с 2011 года. Эту информацию URA.RU подтвердил представитель кофейни.
«Да, кофейня на Родионова действительно прекращает работу», — сообщил представитель заведения. О причинах закрытия пока не известно.
Первая точка семейной сети открылась в 2011 году. В 2023 году в Челябинске кофейня работала по трем адресам, однако спустя год заведение осталось лишь на улице Родионова.
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