В банках Екатеринбурга появились новые пятитысячные купюры с изображениями достопримечательностей уральской столицы и Челябинска. Пока что банкноты используют как сувениры, рассказали в неофициальном telegram-канале пресс-службе мэрии.
«В Екатеринбург пришла партия новеньких купюр номиналом 5000 рублей. Будут ли они в ходу — станет понятно скоро. Но пока банкноты используются как сувениры», — следует из сообщения.
Дизайн новых банкнот презентовали еще в октябре 2023 года. На лицевой стороне изображены стела «Европа — Азия», башня «Исеть», гостиница «Исеть», дом Севастьянова, Главпочтамт и екатеринбургский цирк. На обратной стороне — композиция «Сказ об Урале», которая находится в Челябинске.
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