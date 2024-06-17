В Екатеринбург поступила партия новых «уральских» пятитысячных купюр. Фото

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На купюре изображены достопримечательности Урала Фото:

В банках Екатеринбурга появились новые пятитысячные купюры с изображениями достопримечательностей уральской столицы и Челябинска. Пока что банкноты используют как сувениры, рассказали в неофициальном telegram-канале пресс-службе мэрии.

«В Екатеринбург пришла партия новеньких купюр номиналом 5000 рублей. Будут ли они в ходу — станет понятно скоро. Но пока банкноты используются как сувениры», — следует из сообщения.

Дизайн новых банкнот презентовали еще в октябре 2023 года. На лицевой стороне изображены стела «Европа — Азия», башня «Исеть», гостиница «Исеть», дом Севастьянова, Главпочтамт и екатеринбургский цирк. На обратной стороне — композиция «Сказ об Урале», которая находится в Челябинске.

Процесс вакуумизации предметов для Капсулы времени. Екатеринбург
Дизайн купюры презентовали в октябре 2023-го
Фото:

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В банках Екатеринбурга появились новые пятитысячные купюры с изображениями достопримечательностей уральской столицы и Челябинска. Пока что банкноты используют как сувениры, рассказали в неофициальном telegram-канале пресс-службе мэрии. «В Екатеринбург пришла партия новеньких купюр номиналом 5000 рублей. Будут ли они в ходу — станет понятно скоро. Но пока банкноты используются как сувениры», — следует из сообщения. Дизайн новых банкнот презентовали еще в октябре 2023 года. На лицевой стороне изображены стела «Европа — Азия», башня «Исеть», гостиница «Исеть», дом Севастьянова, Главпочтамт и екатеринбургский цирк. На обратной стороне — композиция «Сказ об Урале», которая находится в Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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