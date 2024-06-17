Рыбак из Сургута поймал щуку ростом с человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сургутский рыбак Сергей Балашов выловил щуку-гиганта с человеческий рост
Сургутский рыбак Сергей Балашов выловил щуку-гиганта с человеческий рост Фото:

Рыбак из Сургута (ХМАО) Сергей Балашов поймал гигантскую щуку ростом с человека. Фото с уловом рыбак поделился в соцсети. 

«Удачная охота», — подписал фото Балашов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На фото рыбак держит огромную щуку с человеческий рост весом более 10 килограммов.

Крупным уловом похвастался и другой югорчанин — защитник хоккейного клуба «Югра» Александр Угольников. Хоккеист поймал крупную рыбу-парусник на отдыхе в Таиланде.

Рыбак из Сургута (ХМАО) Сергей Балашов поймал гигантскую щуку ростом с человека
Рыбак из Сургута (ХМАО) Сергей Балашов поймал гигантскую щуку ростом с человека
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рыбак из Сургута (ХМАО) Сергей Балашов поймал гигантскую щуку ростом с человека. Фото с уловом рыбак поделился в соцсети.  «Удачная охота», — подписал фото Балашов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На фото рыбак держит огромную щуку с человеческий рост весом более 10 килограммов. Крупным уловом похвастался и другой югорчанин — защитник хоккейного клуба «Югра» Александр Угольников. Хоккеист поймал крупную рыбу-парусник на отдыхе в Таиланде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...