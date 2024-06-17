Сургутский рыбак Сергей Балашов выловил щуку-гиганта с человеческий рост
Рыбак из Сургута (ХМАО) Сергей Балашов поймал гигантскую щуку ростом с человека. Фото с уловом рыбак поделился в соцсети.
«Удачная охота», — подписал фото Балашов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На фото рыбак держит огромную щуку с человеческий рост весом более 10 килограммов.
Крупным уловом похвастался и другой югорчанин — защитник хоккейного клуба «Югра» Александр Угольников. Хоккеист поймал крупную рыбу-парусник на отдыхе в Таиланде.
Рыбак из Сургута (ХМАО) Сергей Балашов поймал гигантскую щуку ростом с человека
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