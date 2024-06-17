Жительница Сургута выпала из окна многоэтажки

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Полиция выясняет обстоятельства падения женщины из окна многоэтажки в Сургуте
Полиция выясняет обстоятельства падения женщины из окна многоэтажки в Сургуте Фото:

В Сургуте женщина выпала из окна многоэтажного дома по улице Бажова. В пресс-службе УМВД по ХМАО агентству URA.RU сообщили, что на месте работает оперативная группа.

«В Сургуте по улице Бажова найдено тело женщины, выпавшей из окна. На месте работают полицейские и следственный комитет», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. После проверки результаты передадут в следственный комитет.

Ранее URA.RU писало, что из окна пятиэтажки в Сургуте (ХМАО) выпала двадцатилетняя девушка. Она погибла на месте.

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В Сургуте женщина выпала из окна многоэтажного дома по улице Бажова. В пресс-службе УМВД по ХМАО агентству URA.RU сообщили, что на месте работает оперативная группа. «В Сургуте по улице Бажова найдено тело женщины, выпавшей из окна. На месте работают полицейские и следственный комитет», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. После проверки результаты передадут в следственный комитет. Ранее URA.RU писало, что из окна пятиэтажки в Сургуте (ХМАО) выпала двадцатилетняя девушка. Она погибла на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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