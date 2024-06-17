Жительница Сургута выпала из окна многоэтажки

Полиция выясняет обстоятельства падения женщины из окна многоэтажки в Сургуте
В Сургуте женщина выпала из окна многоэтажного дома по улице Бажова. В пресс-службе УМВД по ХМАО агентству URA.RU сообщили, что на месте работает оперативная группа.
«В Сургуте по улице Бажова найдено тело женщины, выпавшей из окна. На месте работают полицейские и следственный комитет», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия. После проверки результаты передадут в следственный комитет.
Ранее URA.RU писало, что из окна пятиэтажки в Сургуте (ХМАО) выпала двадцатилетняя девушка. Она погибла на месте.
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