12 июня 2024

В ХМАО погибла девушка после падения с пятого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи работают на месте происшествия
Следователи работают на месте происшествия Фото:

Следователи СКР начали проверку после смерти девушки, выпавшей с пятого этажа в Сургуте (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«Девушка погибла. Что стало причиной случившегося, следователь выясняет. Началась проверка», — сообщили в ведомстве.

Между тем источник в правоохранительных структурах сообщил, что ЧП произошло на улице Быстринской. Погибшей 20 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина выпал из окна 16 этажа. ЧП произошло в 17 микрорайоне Нефтеюганска.

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Следователи СКР начали проверку после смерти девушки, выпавшей с пятого этажа в Сургуте (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «Девушка погибла. Что стало причиной случившегося, следователь выясняет. Началась проверка», — сообщили в ведомстве. Между тем источник в правоохранительных структурах сообщил, что ЧП произошло на улице Быстринской. Погибшей 20 лет. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина выпал из окна 16 этажа. ЧП произошло в 17 микрорайоне Нефтеюганска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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