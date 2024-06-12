В ХМАО погибла девушка после падения с пятого этажа

Следователи работают на месте происшествия
Следователи СКР начали проверку после смерти девушки, выпавшей с пятого этажа в Сургуте (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.
«Девушка погибла. Что стало причиной случившегося, следователь выясняет. Началась проверка», — сообщили в ведомстве.
Между тем источник в правоохранительных структурах сообщил, что ЧП произошло на улице Быстринской. Погибшей 20 лет.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина выпал из окна 16 этажа. ЧП произошло в 17 микрорайоне Нефтеюганска.
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