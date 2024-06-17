В Челябинске за 12 млн рублей продается легендарный комплекс «Башня». Скрин

18 июня 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

Комплекс расположен на улице Горького в Челябинске (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на продажу выставили помещение свободного назначение по улице Горького, известное как комплекс «Башня». Объект продается за 12 миллионов рублей, говорится в объявлении. «Продается нежилое помещение свободного назначения площадью 320 квадратных метров стоимостью 12,9 миллиона рублей по улице Горького. Данное помещение всем известно в Челябинске как „Башня“», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Помещение проведен капитальный ремонт. Объект сдается в аренду для фотосессии, проведения мероприятий, показов мод. Продается из-за переезда, отмечает собственник в объявлении. В Челябинске на территории аэропорта имени Игоря Курчатова ранее выставили на продажу земельный участок с расположенным на нем двухэтажным зданием. Стоимость объекта составляет 32 миллиона рублей, говорится на сайте «Торги России». В комплексе «Башня» часто проводят фотосессии Сайт объявлений «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на продажу выставили помещение свободного назначение по улице Горького, известное как комплекс «Башня». Объект продается за 12 миллионов рублей, говорится в объявлении. «Продается нежилое помещение свободного назначения площадью 320 квадратных метров стоимостью 12,9 миллиона рублей по улице Горького. Данное помещение всем известно в Челябинске как „Башня“», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Помещение проведен капитальный ремонт. Объект сдается в аренду для фотосессии, проведения мероприятий, показов мод. Продается из-за переезда, отмечает собственник в объявлении. В Челябинске на территории аэропорта имени Игоря Курчатова ранее выставили на продажу земельный участок с расположенным на нем двухэтажным зданием. Стоимость объекта составляет 32 миллиона рублей, говорится на сайте «Торги России».