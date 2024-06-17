17 июня 2024

В Челябинске за 12 млн рублей продается легендарный комплекс «Башня». Скрин

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Хмарь из ХМАО. Челябинск , дым, челябинск, городские виды, хмарь, дым от лесных пожаров
Комплекс расположен на улице Горького в Челябинске (фото из архива) Фото:

В Челябинске на продажу выставили помещение свободного назначение по улице Горького, известное как комплекс «Башня». Объект продается за 12 миллионов рублей, говорится в объявлении.

«Продается нежилое помещение свободного назначения площадью 320 квадратных метров стоимостью 12,9 миллиона рублей по улице Горького. Данное помещение всем известно в Челябинске как „Башня“», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Помещение проведен капитальный ремонт. Объект сдается в аренду для фотосессии, проведения мероприятий, показов мод. Продается из-за переезда, отмечает собственник в объявлении.

В Челябинске на территории аэропорта имени Игоря Курчатова ранее выставили на продажу земельный участок с расположенным на нем двухэтажным зданием. Стоимость объекта составляет 32 миллиона рублей, говорится на сайте «Торги России».

В комплексе «Башня» часто проводят фотосессии
В комплексе «Башня» часто проводят фотосессии

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В Челябинске на продажу выставили помещение свободного назначение по улице Горького, известное как комплекс «Башня». Объект продается за 12 миллионов рублей, говорится в объявлении. «Продается нежилое помещение свободного назначения площадью 320 квадратных метров стоимостью 12,9 миллиона рублей по улице Горького. Данное помещение всем известно в Челябинске как „Башня“», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Помещение проведен капитальный ремонт. Объект сдается в аренду для фотосессии, проведения мероприятий, показов мод. Продается из-за переезда, отмечает собственник в объявлении. В Челябинске на территории аэропорта имени Игоря Курчатова ранее выставили на продажу земельный участок с расположенным на нем двухэтажным зданием. Стоимость объекта составляет 32 миллиона рублей, говорится на сайте «Торги России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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