В Челябинске на продажу выставили помещение свободного назначение по улице Горького, известное как комплекс «Башня». Объект продается за 12 миллионов рублей, говорится в объявлении.
«Продается нежилое помещение свободного назначения площадью 320 квадратных метров стоимостью 12,9 миллиона рублей по улице Горького. Данное помещение всем известно в Челябинске как „Башня“», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Помещение проведен капитальный ремонт. Объект сдается в аренду для фотосессии, проведения мероприятий, показов мод. Продается из-за переезда, отмечает собственник в объявлении.
В Челябинске на территории аэропорта имени Игоря Курчатова ранее выставили на продажу земельный участок с расположенным на нем двухэтажным зданием. Стоимость объекта составляет 32 миллиона рублей, говорится на сайте «Торги России».
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