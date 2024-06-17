Число нижегородцев с признаками ботулизма выросло

В Нижегородской области зафиксировано увеличение числа поступивших в больницы с признаками ботулизма. По последним данным, их количество достигло 12 человек, из которых девять находятся в тяжелом состоянии.
«По состоянию на 22:00 17 июня в Нижегородской области в медучреждения поступило 12 человек с признаками ботулизма. Состояние девяти из них оценивается как тяжелое. Врачами предпринимаются все необходимые меры», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава ТАСС.
Изначально было известно о четырех случаях заболевания ботулизмом. Пострадавшие употребляли пищу, заказанную через сервис доставки. В связи с происшествием прокуратура региона возбудила уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование также проводит региональное управление Роспотребнадзора.
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