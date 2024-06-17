17 июня 2024

Минфин США уведомил РФ о приостановке соглашения от 1992 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Договор действовал с 1992 года
Договор действовал с 1992 года Фото:

Соединенные штаты уведомили Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения от 1992 года. Об этом заявили в Минфине США.

«США направили уведомление РФ для подтверждения приостановления действия <...> конвенции <...> об избежании двойного налогообложения. И предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, подписанная в Вашингтоне 17 июня 1992 года», — указано на официальном сайте ведомства.

Двойное налогообложение представляет собой ситуацию, когда одна и та же операция облагается налогом в двух разных странах. Это может произойти, когда физические или юридические лица, являющиеся налоговыми резидентами одного государства, получают доходы в другом.

Соглашения об избежании двойного налогообложения (СоИДН) направлены на решение этой проблемы путем установления четких правил взимания налогов. Они позволяют либо полностью освободить доход от налогообложения в одной из стран, либо применять сниженные налоговые ставки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные штаты уведомили Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения от 1992 года. Об этом заявили в Минфине США. «США направили уведомление РФ для подтверждения приостановления действия <...> конвенции <...> об избежании двойного налогообложения. И предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, подписанная в Вашингтоне 17 июня 1992 года», — указано на официальном сайте ведомства. Двойное налогообложение представляет собой ситуацию, когда одна и та же операция облагается налогом в двух разных странах. Это может произойти, когда физические или юридические лица, являющиеся налоговыми резидентами одного государства, получают доходы в другом. Соглашения об избежании двойного налогообложения (СоИДН) направлены на решение этой проблемы путем установления четких правил взимания налогов. Они позволяют либо полностью освободить доход от налогообложения в одной из стран, либо применять сниженные налоговые ставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...