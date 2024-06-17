Минфин США уведомил РФ о приостановке соглашения от 1992 года

Соединенные штаты уведомили Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения от 1992 года. Об этом заявили в Минфине США.
«США направили уведомление РФ для подтверждения приостановления действия <...> конвенции <...> об избежании двойного налогообложения. И предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, подписанная в Вашингтоне 17 июня 1992 года», — указано на официальном сайте ведомства.
Двойное налогообложение представляет собой ситуацию, когда одна и та же операция облагается налогом в двух разных странах. Это может произойти, когда физические или юридические лица, являющиеся налоговыми резидентами одного государства, получают доходы в другом.
Соглашения об избежании двойного налогообложения (СоИДН) направлены на решение этой проблемы путем установления четких правил взимания налогов. Они позволяют либо полностью освободить доход от налогообложения в одной из стран, либо применять сниженные налоговые ставки.
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