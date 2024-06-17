РФ показала Западу доказательства непричастности к крушению самолета в 2014 году

Россия представила в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) обширные доказательства, опровергающие обвинения в причастности к катастрофе рейса MH17 в 2014 году. Однако, по словам старшего помощника генерального прокурора РФ по особым поручениям Дениса Груниса, в РФ не ожидают объективного решения от Совета ICAO из-за его состава.
«Мы представили ICAO большой объем доказательств и иных материалов, свидетельствующих об отсутствии компетенции у Совета ICAO и абсурдности обвинений против России», — заявил Грунис в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что совет ICAO не обладает полномочиями следственного органа и не может устанавливать виновность государств или лиц.
Представитель Генпрокуратуры РФ выразил мнение, что решение по делу будет негативным для России из-за политического расклада голосов в совете, который состоит в основном из стран коллективного Запада и их союзников. Грунис указал на то, что 13 членов совета уже выразили свою позицию, обвинив Россию на политическом уровне.
Крушение Boeing-777 Malaysia Airlines в Донецкой области Украины привело к гибели 298 человек из десяти стран. По этому делу окружной суд Гааги в ноябре 2022 года приговорил трех лиц к пожизненному заключению, оправдав четвертого обвиняемого. Российские власти ранее выступали с критикой в адрес следственной группы, указывая на игнорирование предоставленных Москвой данных в ходе расследования.
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