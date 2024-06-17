Пропавшую на границе Нижнего Тагила и Невьянска (Свердловская область) 10-летнюю Алису Шакирзянову всю ночь 18 июня ищут кинологи, сотрудники МЧС, Росгвардии и волонтеры поисково-спасательных отрядов. В поисках девочки также используются квадрокоптеры, сообщили волонтеры регионального отделения «ПРОРЫВ».
«Поисково-спасательные мероприятия ведутся по максимуму, с участием кинологических служб Свердловской и Челябинской областей, сотрудников полиции, МЧС, Росгвардии, поисково-спасательных отрядов области. Задействована спецтехника, в том числе квадрокоптеры, квадроциклы», — говорится в группе отряда «ВКонтакте».
Заявка о пропаже поступила 17 июня в 21:17. Силовики и волонтеры по несколько раз прочесывают территорию СНТ «Тагилстрой», лесополосу вокруг и железнодорожные пути. Сейчас совместно с сотрудниками Росгвардии волонтеры готовят к запуску БЛА.
Девочка, нуждающаяся в медицинской помощи, вышла на прогулку 17 июня и не вернулась. Если вам известно о местоположении пропавшей, то сообщите об этом по номеру 8-343-705-50-02 или 112.
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