В российскую ОС «Аврора» интегрируют искусственный интеллект

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В отечественную операционную систему внедрят ИИ (архивное фото)
В отечественную операционную систему внедрят ИИ (архивное фото) Фото:

В отечественную операционную систему (ОС) «Аврора» будет интегрирован искусственный интеллект (ИИ). Об этом рассказали в компании «Ростелеком».

«В мобильную операционную систему „Аврора“ будет интегрирован искусственный интеллект. Внедрение ИИ в ОС может потребовать около 3 млрд рублей инвестиций», — передает «Коммерсант», ссылаясь на данные «Ростелеком».

Ранее в РФ по заказу ВТБ был проведен соцопрос, который показал, что почти 40% россиян опасаются, что на работе их заменит искусственный интеллект. Больше всего таких людей трудится в банках и финансовой сфере.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В отечественную операционную систему (ОС) «Аврора» будет интегрирован искусственный интеллект (ИИ). Об этом рассказали в компании «Ростелеком». «В мобильную операционную систему „Аврора“ будет интегрирован искусственный интеллект. Внедрение ИИ в ОС может потребовать около 3 млрд рублей инвестиций», — передает «Коммерсант», ссылаясь на данные «Ростелеком». Ранее в РФ по заказу ВТБ был проведен соцопрос, который показал, что почти 40% россиян опасаются, что на работе их заменит искусственный интеллект. Больше всего таких людей трудится в банках и финансовой сфере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...