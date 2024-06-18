В российскую ОС «Аврора» интегрируют искусственный интеллект

В отечественную операционную систему внедрят ИИ (архивное фото)
В отечественную операционную систему (ОС) «Аврора» будет интегрирован искусственный интеллект (ИИ). Об этом рассказали в компании «Ростелеком».
«В мобильную операционную систему „Аврора“ будет интегрирован искусственный интеллект. Внедрение ИИ в ОС может потребовать около 3 млрд рублей инвестиций», — передает «Коммерсант», ссылаясь на данные «Ростелеком».
Ранее в РФ по заказу ВТБ был проведен соцопрос, который показал, что почти 40% россиян опасаются, что на работе их заменит искусственный интеллект. Больше всего таких людей трудится в банках и финансовой сфере.
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