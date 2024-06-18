На какую пенсию рассчитывать россиянам со средней зарплатой в 2024 году

Депутат Бессараб: пенсия составит 30 тысяч при средней зарплате 75 тысяч рублей

18 июня 2024 в 07:14 Размер текста - 17 +

Человек может получать пенсию в 30 тысяч рублей при зарплате не менее 75 тысяч рублей, заявила Бессараб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России в 2024 году работник со средней зарплатой в 75 тысяч рублей может получать пенсию в 30 тысяч рублей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. «Исходя из положений Конвенции МОТ №102, частично ратифицированной Россией, пенсия должна будет составить 40% от утраченного заработка. Это очень упрощенно, но для 30 тысяч пенсии зарплату нужно получать около 75 тысяч», — заявила Бессараб, передает РИА Новости. Она отметила, что в 2024 году средняя зарплата по России составляет порядка 75 тысяч рублей. Также член комитета Госдумы сообщила, что будущим пенсионерам необходимо будет набрать не менее 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) для выхода на пенсию. Кроме того, потребуется иметь минимум 15 лет стажа работы. Ранее сообщалось, что с 1 июля 2024 года лица, достигшие 80-летнего возраста и получившие первую группу инвалидности, и пенсионеры, которые прекратили работать в июне, могут рассчитывать на автоматический пересмотр размера своих пенсий. По словам доцента кафедры экономической теории и эксперт по трудовому праву РАНХиГС Натальи Усовой, для этого не потребуется подавать никаких заявлений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России в 2024 году работник со средней зарплатой в 75 тысяч рублей может получать пенсию в 30 тысяч рублей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. «Исходя из положений Конвенции МОТ №102, частично ратифицированной Россией, пенсия должна будет составить 40% от утраченного заработка. Это очень упрощенно, но для 30 тысяч пенсии зарплату нужно получать около 75 тысяч», — заявила Бессараб, передает РИА Новости. Она отметила, что в 2024 году средняя зарплата по России составляет порядка 75 тысяч рублей. Также член комитета Госдумы сообщила, что будущим пенсионерам необходимо будет набрать не менее 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) для выхода на пенсию. Кроме того, потребуется иметь минимум 15 лет стажа работы. Ранее сообщалось, что с 1 июля 2024 года лица, достигшие 80-летнего возраста и получившие первую группу инвалидности, и пенсионеры, которые прекратили работать в июне, могут рассчитывать на автоматический пересмотр размера своих пенсий. По словам доцента кафедры экономической теории и эксперт по трудовому праву РАНХиГС Натальи Усовой, для этого не потребуется подавать никаких заявлений.