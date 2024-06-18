Офицеры НАТО и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский планируют контрнаступление на локальном участке в Харьковской области. Для этого они готовят ударные группировки войск, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Вероятнее всего, замыслом украинского командования является нивелирование всех наших успехов за последнее время в данном районе и проведение так называемой деоккупации по аналогии с „контрнаступом-2023“, но только на локальном участке», — заявил Марочко. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что наступлением на линиях боевого соприкосновения в Харьковской области занимается Александр Сырский при участии офицеров Североатлантического альянса.
Ранее сообщалось, что ВС РФ продвинулись в этом регионе. В частности, военные группировки войск «Север» за сутки разбили пять бригад украинской армии и улучшили положение по переднему краю. Также отмечается, что противник потерял порядка 300 бойцов, боевую машину РСЗО БМ-21 «Град», четыре автомобиля и боевое оружие.
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