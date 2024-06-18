Чиновника обвинили в коррупционном фестивале с участием актера Кологривого

Генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова обвинили в получении взятки на сумму в 10 миллионов рублей. Следствие считает, что спонсоры устроили на эти деньги фестиваль с участием звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого, а цель мероприятия — реклама самого Зырянова. Защита это отрицает, пишут СМИ.
«Зырянов обвиняется региональным СУ СКР в получении взятки в виде услуг имущественного характера на общую сумму 10 миллионов рублей. По версии следствия, взяткодателями выступили спонсоры кинофестиваля, в котором участвовал Кологривый. Защита, в свою очередь, доказывает, что мероприятие рекламировало не Зырянова, а проходившие тогда выборы президента РФ», — сообщает газета «
Фестиваль кино «Семейные традиции» состоялся в марте этого года. Для его пиара использовались СМИ. Публикации в них были оплачены спонсором, предпринимателем Артемом Муслимовым, под контролем которого находится компания «Стройтех». Общая сумма — 9 521 910 рублей.
Следствие считает, что таким образом Зырянов хотел повысить свою популярность. Специальным гостем стал Кологривый, уроженец Новосибирска, акцент на котором и делался в материалах, а сам фестиваль был смещен на второй план.
Защита Зырянова отрицает, что кинофестиваль проводился ради повышения его популярности. По их словам, мероприятие было организованно по согласованию с федеральными властями для привлечения электората на президентские выборы в 2024 году.
После фестиваля Кологривый устроил скандал в местном баре. Он укусил официантку, из-за чего был заключен на неделю под арест. Актер в своем поступке раскаялся. Адвокат российских звезд, глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин в беседе с URA.RU заявил, что дебош актера был ожидаемым.
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