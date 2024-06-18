Чиновника обвинили в коррупционном фестивале с участием актера Кологривого

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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , уголовное дело, прокурор, гособвинитель, суд, судебное засдеание
Александр Зырянов был арестован 4 июня по делу о получении взятки от спонсоров кинофестиваля Фото:

Генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова обвинили в получении взятки на сумму в 10 миллионов рублей. Следствие считает, что спонсоры устроили на эти деньги фестиваль с участием звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого, а цель мероприятия — реклама самого Зырянова. Защита это отрицает, пишут СМИ.

«Зырянов обвиняется региональным СУ СКР в получении взятки в виде услуг имущественного характера на общую сумму 10 миллионов рублей. По версии следствия, взяткодателями выступили спонсоры кинофестиваля, в котором участвовал Кологривый. Защита, в свою очередь, доказывает, что мероприятие рекламировало не Зырянова, а проходившие тогда выборы президента РФ», — сообщает газета «Коммерсант». Зырянов был арестован 4 июня.

Фестиваль кино «Семейные традиции» состоялся в марте этого года. Для его пиара использовались СМИ. Публикации в них были оплачены спонсором, предпринимателем Артемом Муслимовым, под контролем которого находится компания «Стройтех». Общая сумма — 9 521 910 рублей.

Следствие считает, что таким образом Зырянов хотел повысить свою популярность. Специальным гостем стал Кологривый, уроженец Новосибирска, акцент на котором и делался в материалах, а сам фестиваль был смещен на второй план.

Защита Зырянова отрицает, что кинофестиваль проводился ради повышения его популярности. По их словам, мероприятие было организованно по согласованию с федеральными властями для привлечения электората на президентские выборы в 2024 году.

После фестиваля Кологривый устроил скандал в местном баре. Он укусил официантку, из-за чего был заключен на неделю под арест. Актер в своем поступке раскаялся. Адвокат российских звезд, глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин в беседе с URA.RU заявил, что дебош актера был ожидаемым.

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Генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова обвинили в получении взятки на сумму в 10 миллионов рублей. Следствие считает, что спонсоры устроили на эти деньги фестиваль с участием звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого, а цель мероприятия — реклама самого Зырянова. Защита это отрицает, пишут СМИ. «Зырянов обвиняется региональным СУ СКР в получении взятки в виде услуг имущественного характера на общую сумму 10 миллионов рублей. По версии следствия, взяткодателями выступили спонсоры кинофестиваля, в котором участвовал Кологривый. Защита, в свою очередь, доказывает, что мероприятие рекламировало не Зырянова, а проходившие тогда выборы президента РФ», — сообщает газета «Коммерсант». Зырянов был арестован 4 июня. Фестиваль кино «Семейные традиции» состоялся в марте этого года. Для его пиара использовались СМИ. Публикации в них были оплачены спонсором, предпринимателем Артемом Муслимовым, под контролем которого находится компания «Стройтех». Общая сумма — 9 521 910 рублей. Следствие считает, что таким образом Зырянов хотел повысить свою популярность. Специальным гостем стал Кологривый, уроженец Новосибирска, акцент на котором и делался в материалах, а сам фестиваль был смещен на второй план. Защита Зырянова отрицает, что кинофестиваль проводился ради повышения его популярности. По их словам, мероприятие было организованно по согласованию с федеральными властями для привлечения электората на президентские выборы в 2024 году. После фестиваля Кологривый устроил скандал в местном баре. Он укусил официантку, из-за чего был заключен на неделю под арест. Актер в своем поступке раскаялся. Адвокат российских звезд, глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин в беседе с URA.RU заявил, что дебош актера был ожидаемым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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