Чиновника обвинили в коррупционном фестивале с участием актера Кологривого

Александр Зырянов был арестован 4 июня по делу о получении взятки от спонсоров кинофестиваля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова обвинили в получении взятки на сумму в 10 миллионов рублей. Следствие считает, что спонсоры устроили на эти деньги фестиваль с участием звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого, а цель мероприятия — реклама самого Зырянова. Защита это отрицает, пишут СМИ.

«Зырянов обвиняется региональным СУ СКР в получении взятки в виде услуг имущественного характера на общую сумму 10 миллионов рублей. По версии следствия, взяткодателями выступили спонсоры кинофестиваля, в котором участвовал Кологривый. Защита, в свою очередь, доказывает, что мероприятие рекламировало не Зырянова, а проходившие тогда выборы президента РФ», — сообщает газета « Коммерсант ». Зырянов был арестован 4 июня.

Фестиваль кино «Семейные традиции» состоялся в марте этого года. Для его пиара использовались СМИ. Публикации в них были оплачены спонсором, предпринимателем Артемом Муслимовым, под контролем которого находится компания «Стройтех». Общая сумма — 9 521 910 рублей.

Следствие считает, что таким образом Зырянов хотел повысить свою популярность. Специальным гостем стал Кологривый, уроженец Новосибирска, акцент на котором и делался в материалах, а сам фестиваль был смещен на второй план.

Защита Зырянова отрицает, что кинофестиваль проводился ради повышения его популярности. По их словам, мероприятие было организованно по согласованию с федеральными властями для привлечения электората на президентские выборы в 2024 году.

После фестиваля Кологривый устроил скандал в местном баре. Он укусил официантку, из-за чего был заключен на неделю под арест. Актер в своем поступке раскаялся. Адвокат российских звезд, глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин в беседе с URA.RU заявил, что дебош актера был ожидаемым.