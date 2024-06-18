Военный конфликт на Украине завершится победой России, а превосходство ВС РФ становится все более очевидным. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) в преддверии визита в КНДР президента России Владимира Путина.
«Сегодня спецоперация превращается в битву за суверенитет, национальную честь, международную справедливость и мир. Эта победа становится все более очевидной, как и военное превосходство России», — говорится в статье, передает РИА Новости.
ЦТАК отмечает, что США и союзники Киева не смогли нанести РФ «стратегическое поражение», а ситуация в зоне спецоперации складывается не в их сторону. Поэтому они разрешили ВСУ использовать поставленное оружие для ударов по территории РФ, чтобы попытаться сдержать наступление в Харьковской области. Решение Запада ЦТАК называет рискованной авантюрой.
Эта статья была опубликована в преддверии визита Путина в Северную Корею. Он состоится 18 июня и завершится 19 числа. Глава РФ приедет в КНДР во второй раз, первый был 24 года назад.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США будут крайне внимательно следить за ходом визита. Он добавил, что Вашингтон обеспокоен укреплением связей РФ и КНДР, передает 360.ru.
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