В КНДР назвали очевидной победу России на украинском фронте

ЦТАК: превосходство ВС РФ в украинском конфликте становится все более очевидным

18 июня 2024 в 08:09 Размер текста - 17 +

ВС РФ победят в украинском конфликте, пишет ЦТАК Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный конфликт на Украине завершится победой России, а превосходство ВС РФ становится все более очевидным. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) в преддверии визита в КНДР президента России Владимира Путина. «Сегодня спецоперация превращается в битву за суверенитет, национальную честь, международную справедливость и мир. Эта победа становится все более очевидной, как и военное превосходство России», — говорится в статье, передает РИА Новости. ЦТАК отмечает, что США и союзники Киева не смогли нанести РФ «стратегическое поражение», а ситуация в зоне спецоперации складывается не в их сторону. Поэтому они разрешили ВСУ использовать поставленное оружие для ударов по территории РФ, чтобы попытаться сдержать наступление в Харьковской области. Решение Запада ЦТАК называет рискованной авантюрой. Эта статья была опубликована в преддверии визита Путина в Северную Корею. Он состоится 18 июня и завершится 19 числа. Глава РФ приедет в КНДР во второй раз, первый был 24 года назад. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США будут крайне внимательно следить за ходом визита. Он добавил, что Вашингтон обеспокоен укреплением связей РФ и КНДР, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный конфликт на Украине завершится победой России, а превосходство ВС РФ становится все более очевидным. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) в преддверии визита в КНДР президента России Владимира Путина. «Сегодня спецоперация превращается в битву за суверенитет, национальную честь, международную справедливость и мир. Эта победа становится все более очевидной, как и военное превосходство России», — говорится в статье, передает РИА Новости. ЦТАК отмечает, что США и союзники Киева не смогли нанести РФ «стратегическое поражение», а ситуация в зоне спецоперации складывается не в их сторону. Поэтому они разрешили ВСУ использовать поставленное оружие для ударов по территории РФ, чтобы попытаться сдержать наступление в Харьковской области. Решение Запада ЦТАК называет рискованной авантюрой. Эта статья была опубликована в преддверии визита Путина в Северную Корею. Он состоится 18 июня и завершится 19 числа. Глава РФ приедет в КНДР во второй раз, первый был 24 года назад. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США будут крайне внимательно следить за ходом визита. Он добавил, что Вашингтон обеспокоен укреплением связей РФ и КНДР, передает 360.ru.