Свердловских депутатов будут лишать мандатов за статус иноагентов

Депутатов свердловского заксобрания будут досрочно лишать полномочий, если они станут иностранными агентами. Такие поправки в региональный закон одобрили парламентарии, передает корреспондент URA.RU с заседания заксо.
«Дополнить [перечень оснований для досрочного прекращения полномочий в региональном законе „О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области“] подпунктом следующего содержания: приобретение им статуса иностранного агента», — следует из документа. Как пояснил первый зампредседателя заксобрания Дмитрий Жуков, делается это для того, чтобы привести региональную нормативную базу в соответствие с федеральным законодательством.
Также депутаты запретили иностранным наблюдателям участвовать в подготовке и проведении референдумов. Ранее иноагентам запретили участвовать в выборах в Свердловской области.
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