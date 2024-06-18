Свердловских депутатов будут лишать мандатов за статус иноагентов

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Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, заксобрание свердловской области
В закон о депутатской деятельности внесли изменение Фото:

Депутатов свердловского заксобрания будут досрочно лишать полномочий, если они станут иностранными агентами. Такие поправки в региональный закон одобрили парламентарии, передает корреспондент URA.RU с заседания заксо.

«Дополнить [перечень оснований для досрочного прекращения полномочий в региональном законе „О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области“] подпунктом следующего содержания: приобретение им статуса иностранного агента», — следует из документа. Как пояснил первый зампредседателя заксобрания Дмитрий Жуков, делается это для того, чтобы привести региональную нормативную базу в соответствие с федеральным законодательством.

Также депутаты запретили иностранным наблюдателям участвовать в подготовке и проведении референдумов. Ранее иноагентам запретили участвовать в выборах в Свердловской области.

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Депутатов свердловского заксобрания будут досрочно лишать полномочий, если они станут иностранными агентами. Такие поправки в региональный закон одобрили парламентарии, передает корреспондент URA.RU с заседания заксо. «Дополнить [перечень оснований для досрочного прекращения полномочий в региональном законе „О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области“] подпунктом следующего содержания: приобретение им статуса иностранного агента», — следует из документа. Как пояснил первый зампредседателя заксобрания Дмитрий Жуков, делается это для того, чтобы привести региональную нормативную базу в соответствие с федеральным законодательством. Также депутаты запретили иностранным наблюдателям участвовать в подготовке и проведении референдумов. Ранее иноагентам запретили участвовать в выборах в Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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