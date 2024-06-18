В Азовской районе (Ростовская область) пожарные тушат возгорание площадью пять тысяч кубических метров, горят резервуары с нефтепродуктами из-за атаки ВСУ. Об этом сообщает МЧС России.
«В Азовском районе горит резервуар с нефтепродуктами. По оперативным данным, площадь пожара пять тысяч кубических метров», — сообщает МЧС в своем
Для ликвидации последствий привлечен пожарный поезд. Всего в тушении задействовано 73 специалиста МЧС и 21 единица техники. Никто не пострадал из-за возгорания.
Пожар произошел из-за атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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