Подполье: в Одессу прибыли 60 французских наемников

Наемники избегают общения с местными жителями, уточнили в подполье
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В порт Одессы прибыли около 60 наемников, которые разговаривали на французском языке. Об этом заявили в пророссийском подполье.
«В Одесский порт прибыли три катера с иностранными наемниками общей численностью около 60 человек. Они вооруженны и общались между собой на французском языке», — поделились в подполье, передает РИА Новости. Отмечается, что наемники были замечены 9 июня.
После прибытия в порт военные рассредоточились по городу. Они стараются не покидать дома, а также избегают общения с местными жителями, добавили в подполье.
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