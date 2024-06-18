Подполье: в Одессу прибыли 60 французских наемников

18 июня 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

Наемники избегают общения с местными жителями, уточнили в подполье Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В порт Одессы прибыли около 60 наемников, которые разговаривали на французском языке. Об этом заявили в пророссийском подполье. «В Одесский порт прибыли три катера с иностранными наемниками общей численностью около 60 человек. Они вооруженны и общались между собой на французском языке», — поделились в подполье, передает РИА Новости. Отмечается, что наемники были замечены 9 июня. После прибытия в порт военные рассредоточились по городу. Они стараются не покидать дома, а также избегают общения с местными жителями, добавили в подполье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В порт Одессы прибыли около 60 наемников, которые разговаривали на французском языке. Об этом заявили в пророссийском подполье. «В Одесский порт прибыли три катера с иностранными наемниками общей численностью около 60 человек. Они вооруженны и общались между собой на французском языке», — поделились в подполье, передает РИА Новости. Отмечается, что наемники были замечены 9 июня. После прибытия в порт военные рассредоточились по городу. Они стараются не покидать дома, а также избегают общения с местными жителями, добавили в подполье.