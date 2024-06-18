Подполье: в Одессу прибыли 60 французских наемников

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Наемники избегают общения с местными жителями, уточнили в подполье Фото:
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В порт Одессы прибыли около 60 наемников, которые разговаривали на французском языке. Об этом заявили в пророссийском подполье.

«В Одесский порт прибыли три катера с иностранными наемниками общей численностью около 60 человек. Они вооруженны и общались между собой на французском языке», — поделились в подполье, передает РИА Новости. Отмечается, что наемники были замечены 9 июня.

После прибытия в порт военные рассредоточились по городу. Они стараются не покидать дома, а также избегают общения с местными жителями, добавили в подполье.

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В порт Одессы прибыли около 60 наемников, которые разговаривали на французском языке. Об этом заявили в пророссийском подполье. «В Одесский порт прибыли три катера с иностранными наемниками общей численностью около 60 человек. Они вооруженны и общались между собой на французском языке», — поделились в подполье, передает РИА Новости. Отмечается, что наемники были замечены 9 июня. После прибытия в порт военные рассредоточились по городу. Они стараются не покидать дома, а также избегают общения с местными жителями, добавили в подполье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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