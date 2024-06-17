17 июня 2024

Госавтоинспекция выявила в Челябинске автобусы-призраки

В Челябинске продолжают курсировать автобусы по отмененному маршруту № 22
© Служба новостей «URA.RU»
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ГАИ устанавливает неустановленных лиц, осуществляющих перевозки по отмененному маршруту
ГАИ устанавливает неустановленных лиц, осуществляющих перевозки по отмененному маршруту Фото:

В Челябинске, несмотря на отмену маршрута № 22 с 10 июня, автобусы продолжают выполнять рейсы. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе городского управления Госавтоинспекции.

«С 10 июня отменен муниципальный маршрут регулярных перевозок №22 „Парковый-Училище“. Однако неустановленные лица продолжают осуществлять перевозки пассажиров по данному маршруту». — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по выявлению нарушений в области безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок по маршруту №22. Только 17 июня сотрудники составили 10 административных материалов. Были выявлены факты управления транспортным средством с неисправной тормозной системой и рулевым управлением и управления транспортным средством не прошедшим технический осмотр. Также выявлены случаи управления транспортным средством с нарушением требований к использованию тахографа и осуществления перевозки пассажиров без прохождения предрейсового медицинского осмотра.

Кроме того, перевозки осуществлялись без проведения предрейсового технического контроля. Два автобуса эвакуированы на спецстоянку до устранения выявленных нарушений. В управлении подчеркнули, что работа по устранению нелегальных перевозчиков пассажиров в Челябинске будет продолжена. Ранее URA.RU сообщало об образовавшейся давке после отмены маршрута № 22.

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В Челябинске, несмотря на отмену маршрута № 22 с 10 июня, автобусы продолжают выполнять рейсы. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе городского управления Госавтоинспекции. «С 10 июня отменен муниципальный маршрут регулярных перевозок №22 „Парковый-Училище“. Однако неустановленные лица продолжают осуществлять перевозки пассажиров по данному маршруту». — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по выявлению нарушений в области безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок по маршруту №22. Только 17 июня сотрудники составили 10 административных материалов. Были выявлены факты управления транспортным средством с неисправной тормозной системой и рулевым управлением и управления транспортным средством не прошедшим технический осмотр. Также выявлены случаи управления транспортным средством с нарушением требований к использованию тахографа и осуществления перевозки пассажиров без прохождения предрейсового медицинского осмотра. Кроме того, перевозки осуществлялись без проведения предрейсового технического контроля. Два автобуса эвакуированы на спецстоянку до устранения выявленных нарушений. В управлении подчеркнули, что работа по устранению нелегальных перевозчиков пассажиров в Челябинске будет продолжена. Ранее URA.RU сообщало об образовавшейся давке после отмены маршрута № 22.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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