Пермяк избавился от долгов благодаря СВО

В Пермском крае житель Чернушки задолжал по кредиту около 500 тысяч рублей. Взыскать долг приставы не могли, так как у мужчины не было ни работы, ни имущества. Чтобы избавиться от задолженности, пермяк пошел добровольцем на СВО и через полгода смог расплатиться с банком, рассказали в ГУФССП России по Пермскому краю.
«Заключив контракт с Министерством обороны РФ, он воспользовался своим правом на приостановление исполнительных производств. Спустя полгода боец приехал в отпуск, сразу же явился в подразделение службы и изъявил желание полностью избавиться от долгов. В настоящее время все исполнительные производства в его отношении окончены фактическим исполнением», — говорится на сайте службы судебных приставов.
Ранее URA.RU рассказывало, что многодетный пермяк отправился на СВО, после чего почти закрыл долги по алиментам. Другой житель края, заработав на спецоперации, выплатил миллионный долг.
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