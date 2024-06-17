Названа дата прощания с лидером ОПС «Уралмаш»

Лидера ОПС «Уралмаш» Маевского похоронят 19 июня на Северном кладбище

18 июня 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

С участником ОПС простятся 19 июня Фото: Илья Московец © URA.RU С Игорем Маевским, которого называют одним из лидеров несуществующего ныне ОПС «Уралмаш», простятся в среду, 19 июня. Дату, место и время похорон озвучил неофициальный telegram-канал администрации Екатеринбурга. «Прощание с Маевским Игорем Анатольевичем состоится 19 июня 2024 в Храме на Крови по адресу Царская, 10 в 12:00. Затем захоронение на Северном кладбище, также на кладбище будет организован кейтеринг. Поминальный обед состоится в ресторане „Эрмитаж“ по адресу улица Отдыха, 8 в 15:00», — сказано в сообщении. О смерти Маевского стало известно 16 июня. Пятью месяцами ранее скончался другой известный участник уралмашевской группировки — киллер Игорь Сычев. ОПС «Уралмаш» появилось в Свердловске в конце 1980-х и к 1993-му стало известным на всю страну. В своем первоначальном виде группировка перестала существовать после смерти Александра Хабарова в СИЗО в январе 2005-го. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С Игорем Маевским, которого называют одним из лидеров несуществующего ныне ОПС «Уралмаш», простятся в среду, 19 июня. Дату, место и время похорон озвучил неофициальный telegram-канал администрации Екатеринбурга. «Прощание с Маевским Игорем Анатольевичем состоится 19 июня 2024 в Храме на Крови по адресу Царская, 10 в 12:00. Затем захоронение на Северном кладбище, также на кладбище будет организован кейтеринг. Поминальный обед состоится в ресторане „Эрмитаж“ по адресу улица Отдыха, 8 в 15:00», — сказано в сообщении. О смерти Маевского стало известно 16 июня. Пятью месяцами ранее скончался другой известный участник уралмашевской группировки — киллер Игорь Сычев. ОПС «Уралмаш» появилось в Свердловске в конце 1980-х и к 1993-му стало известным на всю страну. В своем первоначальном виде группировка перестала существовать после смерти Александра Хабарова в СИЗО в январе 2005-го.