Hurriyet: Турция помогла предотвратить второй после «Крокуса» теракт в Москве

Турецкие спецслужбы предупредили коллег из России и помогли предотвратить теракт в Москве. Он мог бы быть вторым после произошедшего в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщает обозреватель газеты Hurriyet Ханде Фырат.
«После первого нападения на концертный зал террористическая группировка запланировала второй теракт. Они собирались напасть на переполненный торговый центр. Турецкая разведка предотвратила этот второй крупный теракт, связавшись с Москвой», — пишет Фырат в материале.
По информации газеты, планировали теракт боевики террористической группировки «Вилаят Хорасан» (террористическая организация, запрещенная на территории России), которая связана с террористической организацией «Исламское государство» (в России организация признана террористической и запрещена). Спецслужбы Турции вели наблюдение за местной ячейкой группировки. Она ранее была причастна к атаке на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле в январе. В ходе расследования были опрошены несколько лиц, после чего установлен контакт с российскими коллегами.
Газета Hurriyet также сообщает, что двое участников нападения на концертный зал, произошедшего перед вторым планируемым терактом, посетили Турцию. Именно об этом были уведомлены правоохранительные органы РФ.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Жертвами стали 145 человек. Представитель защиты одного из фигурантов дела раскрыл, что расследование по трагедии закончится до августа текущего года, когда дело уйдет в суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.