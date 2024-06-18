Президент России Владимир Путин впервые за 24 года прибудет в Северную Корею. Пхеньян уже с утра готовится к встрече: аэропорт украшен флагами, а на зданиях — приветственные надписи. Как город подготовился к визиту Путина — в фоторепортаже корреспондента URA.RU.
Перед встречей с лидером КНДР Ким Чин Ыном Путин написал статью о перспективах партнерских связей между государствами. В ней отмечается, что отношения между странами развиваются более 70 лет. Также Россия высоко оценивает поддержку спецоперации со стороны Северной Кореи. В северокорейском Центральном телеграфном агентстве отметили, что победа России в конфликте на Украине становится все более очевидной.
После встречи Путина и Ким Чин Ына может быть подписан договор о всеобъемлющем партнерстве двух стран. В нем будут учитываться вопросы безопасности. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, содержательная часть переговоров запланирована на 19 июня, передает
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