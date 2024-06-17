Путин написал статью к своему визиту в Северную Корею

Президент России Владимир Путин накануне визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) написал статью о перспективах партнерских связей между государствами. Он подчеркнул, что история взаимоотношений стран насчитывает больше 70 лет.
«Сегодня, как и прежде, Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика активно развивают многоплановое партнерство. Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке ООН», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что СССР первым в мире признал КНДР, установив с ней дипломатические отношения, после чего уже в 1949 году был заключен первый договор о сотрудничестве стран. До этого советские солдаты совместно с корейцами освобождали страну от японского милитаризма.
Он также заявил, что председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын уверенно следует курсу Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Путин подчеркнул, что Пхеньян был и остается единомышленником и сторонником России, который готов противостоять коллективному Западу и его попыткам установить многополярный миропорядок, основанный на справедливости, уважении суверенитета и учете интересов разных стран.
По его словам, США стараются навязать миру порядок, который можно назвать «неоколониальной диктатурой», которая основана на двойных стандартах. «США и их сателлиты открыто заявляют, что их целью является нанесение России стратегического поражения. Делают все, чтобы затянуть и с большей силой разжечь конфликт на Украине, который спровоцировали сами, поддержав и организовав вооруженный государственный переворот в Киеве в 2014 году, а потом и конфликт на Донбассе», — написал президент.
Он отметил, что Северная Корея, несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, военные угрозы и шантаж со стороны США, продолжает эффективно отстаивать свою свободу и интересы, добиваясь «колоссальных результатов» в укреплении обороны и промышленности. Путин заявил, что Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР в его противостоянии врагу, а также в борьбе за право выбирать собственный путь развития. Владимир Путин также анонсировал гуманитарное взаимодействие между странами: увеличить взаимодействие вузов стран, нарастить турпоток, культурные и спортивные обмены.
Президент РФ посетит Северную Корею с рабочим визитом в период 18—19 июня. Это будет вторым визитом российского лидера на данную территорию. Первая поездка состоялась 24 года назад.
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