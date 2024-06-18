Врач рассказал, как пережить магнитные бури

Врач Чудаков: метеозависимым людям при магнитных бурях нужно меньше двигаться
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время магнитных бурь следует чаще находиться на свежем воздухе
Во время магнитных бурь следует чаще находиться на свежем воздухе Фото:

При магнитных бурях метеозависимым людям необходимо меньше двигаться и больше дышать свежим воздухом. Об этом рассказал семейный врач, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.

«Метеозависимым людям важно принимать какие-то меры для предотвращения ухудшения состояния здоровья во время колебания погодных условий и магнитного поля, в частности снизить свою активность, гулять на свежем воздухе, принимать седативные средства, если есть показания», — рассказал Сергей Чудаков в разговоре с РИА Новости.

Чудаков уточнил, что люди, чувствительные к изменениям геомагнитного поля, начинают реагировать минимум за сутки до возникновения выраженных изменений в атмосфере. Для них важно начинать профилактические мероприятия раньше, чем для обычных людей и заканчивать позже.

По словам врача, особенно готовиться к магнитным бурям следует пациентам, страдающим бронхиальными заболеваниями. Им может потребоваться больше препаратов, которые расширяют бронхи, так как из-за погоды может усилиться их спазм.

Следующая магнитная буря, согласно прогнозам, ожидается в период с 18 по 20 июня, ее интенсивность может достигать трех-четырех баллов. 22 июня прогнозируется еще одна, слабая буря на уровне трех баллов, а спадать она начнет к 24 июня. 

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При магнитных бурях метеозависимым людям необходимо меньше двигаться и больше дышать свежим воздухом. Об этом рассказал семейный врач, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков. «Метеозависимым людям важно принимать какие-то меры для предотвращения ухудшения состояния здоровья во время колебания погодных условий и магнитного поля, в частности снизить свою активность, гулять на свежем воздухе, принимать седативные средства, если есть показания», — рассказал Сергей Чудаков в разговоре с РИА Новости. Чудаков уточнил, что люди, чувствительные к изменениям геомагнитного поля, начинают реагировать минимум за сутки до возникновения выраженных изменений в атмосфере. Для них важно начинать профилактические мероприятия раньше, чем для обычных людей и заканчивать позже. По словам врача, особенно готовиться к магнитным бурям следует пациентам, страдающим бронхиальными заболеваниями. Им может потребоваться больше препаратов, которые расширяют бронхи, так как из-за погоды может усилиться их спазм. Следующая магнитная буря, согласно прогнозам, ожидается в период с 18 по 20 июня, ее интенсивность может достигать трех-четырех баллов. 22 июня прогнозируется еще одна, слабая буря на уровне трех баллов, а спадать она начнет к 24 июня. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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