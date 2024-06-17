Куйвашев пообещал лично заделать яму возле дома 100-летнего ветерана

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал лично заделать яму возле дома 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Нижнего Тагила. На проблему ему пожаловался зампредседателя комитета заксо по соцполитике Владимир Радаев. Вопрос прозвучал во время отчета главы региона перед депутатами.
«Небольшой вопросик, неудобно задавать, но не могу не спросить. 9 Мая поздравлял ветерана, ему 99 лет, 22 января 100 лет исполнится — Соболев Геннадий Михайлович. Он просил у подъезда заделать яму, написал письмо [мэру Нижнего Тагила] Пинаеву, но он ушел в отпуск. Исполняющий обязанности Горячкин написал отписку — „не их полномочия“. Слушайте, 100 лет ветерану, осталось на пальцах [таких] пересчитать, стыдно же», — сказал Радаев Куйвашеву.
«Вы адрес мне дайте, я заделаю сам», — пообещал губернатор. «Да там две лопаты», — ответил Радаев и продиктовал адрес ветерана на улице Захарова. «Ну, две значит. Как доеду, сделаю», — отрезал Куйвашев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!