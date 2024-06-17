Куйвашев отчитывается, что сделал за год. Онлайн-трансляция

Губернатор Куйвашев пришел к депутатам с отчетом о работе правительства

18 июня 2024 в 09:31 Размер текста - 17 +

Отчет о работе правительства — ежегодная обязанность Евгения Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сегодня отчитывается перед депутатами законодательного собрания о работе правительства в 2023 году. Мероприятие, во время которого глава региона рассказывает об основных достижениях области, ключевых показателях, анонсирует планы на следующий год и отвечает на вопросы депутатов (заранее подготовленные), ежегодное. Все самое важное URA.RU собирает в онлайн-трансляции. 10:45 Депутат Вячеслав Вегнер спросил про строительство социнфраструктуры для работников Белоярской АЭС, которая расширяется (возводится новый энергоблок). «Да, мы проговаривали с «Росатомом» [этот вопрос]. <…> Я уверен, когда подойдет срок начала реализации проекта, можно будет как раз с 2027 года начать развивать и социальную инфраструктуру, по мере выхода на [новые] мощности», - ответил губернатор. 10:42 Прозвучала благодарность депутатам за помощь на президентских выборах. Они прошли в марте. Команда Куйвашева выполнила все задачи Кремля. 10:41 Кроме того, Куйвашев сообщил депутатам о работе по реализации мегапроекта — «Сухой порт». «У нас уже действуют три грузовых и два контейнерных терминала, первая очередь ТЛЦ „Уральский“. Занимаемся созданием ТЛЦ „Екатеринбург“. Рассчитываем запустить его в 2027 году. Работаем над развитием железнодорожной инфраструктуры, привлечением инвесторов и партнеров», — сказал губернатор. 10:40 Рассказал Куйвашев и о работе по обновлению общественного транспорта в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, реализации проектов, которые сделают Екатеринбург транспортно-логистическим центром России. 10:36 Регион занял седьмое место в национальном рейтинге научно-технологического развития. Открыты 52 «Точки роста», «Кванториум» — Красноуфимск, «IT-клуб» — Арамиль и четыре кластера проекта «Профессионалитет» Скрин: онлайн-трансляция 33-го заседания заксобрания Свердловской области на YouTube 10:34 Благоустроено 617 дворовых территорий и 260 общественных пространств. Более миллиона жителей проголосовали за проекты благоустройства. Скрин: онлайн-трансляция 33-го заседания заксобрания Свердловской области на YouTube 10:34 На модернизацию объектов ЖКХ было направлено 10 миллиардов рублей. 10:33 Также за год были созданы условия для подключения к газу 80 тысяч домов. Это одно из ключевых поручений президента РФ Владимира Путина. 10:33 «Объем государственной поддержки АПК и сельских территорий в 2023 году превысил 6 миллиардов рублей. По производству овощей, мяса, молока, яиц Свердловская область прочно удерживает позиции в первой десятке российских регионов», — рассказал губернатор о развитии сельского хозяйства. 10:30 По итогам прошлого года, жилищные условия улучшены у 154,9 тысячи семей. «Мы полностью закрыли вопрос с обманутыми дольщиками. Досрочно выполнены планы по аварийному жилью. В общей сложности переселены 22 тысячи человек. Необходимо сохранить набранные темпы, чтобы в следующем году приступить к новому этапу программы», — пояснил Куйвашев. 10:29 В регионе запустили производство отечественного аналога «Ласточки» — поездов «Финист», отметил Куйвашев, говоря о технологическом суверенитете. А БАЭС в минувшем году первой в мире внедрила технологию работы на ядерных отходах. 10:28 О медицине: «В этом году мы развернули еще 10 быстровозводимых модульных конструкций для нужд медицины. В Академическом районе Екатеринбурга заработает новая поликлиника. А к 2025 году мы рассчитываем построить еще восемь капитальных объектов здравоохранения в разных городах области». 10:27 О поддержке педагогов: «Доплаты за классное руководство и кураторство получают более 26 тысяч педагогов в школах, техникумах, колледжах. Для тех, кто работает в малых городах, в 2024-м доплаты увеличены с 18 до 50 тысяч рублей». 10:25 На областной маткапитал выдано в 2012—2023 гг. 100304 сертификата. «Количество многодетных семей выросло в 2,4 раза (до 68,8 тысячи) за последние 11 лет», — следует из приведенной статистики. 10:23 «Около 35 тысяч многодетных семей регулярно пользуются возможностью компенсировать расходы на оплату ЖКХ», — добавил Куйвашев. 10:22 Губернатор рассказал про поддержку семей: «Продолжаются выплаты регионального материнского капитала. Уже выдано больше ста тысяч сертификатов, из них 7,6 тысяч — в прошлом году. Размер маткапитала регулярно индексируется, а возможности его применения постоянно расширяются» 10:20 «В каждом муниципалитете произошли позитивные изменения», — отметил Куйвашев. 10:15 «Мы сумели значительно укрепить экономику, реализовать десятки значимых проектов. Валовый региональный продукт увеличился на 7%, что вдвое выше среднероссийских темпом и превосходит динамику за последние несколько лет», — заявил Куйвашев. Скрин: онлайн-трансляция 33-го заседания заксобрания Свердловской области на YouTube 10:13 Доклад губернатора займет не больше 30 минут. Затем еще 20 минут он будет отвечать на вопросы депутатов. Спикер предлагала и вовсе обойтись без второй части. «У меня потом следующее мероприятие, на сколько успею, на столько отвечу», — заявил Куйвашев. 10:10 Традиционно заседание начинается с гимна России. Подробнее о том, кто присутствует помимо губернатора, рассказала спикер заксо Людмила Бабушкина: главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский, главный прокурор Борис Крылов, руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников, кабинет министров в полном составе, замы губернатора в полном составе, бизнес-омбудсмен Елена Артюх, председатель Счетной палаты Елена Новоторженцева, председатель Общественной палаты региона Александр Левин и другие. Губернатор появился с опозданием в несколько минут Фото: Владимир Жабриков, URA.RU 10:02 В зале присутствуют 43 депутатов. Кворум — 26 человек. Пришли и многие члены правительства: замы губернатора Азат Салихов, Дмитрий Ионин, Василий Козлов, Сергей Швиндт, Алексей Кузнецов, министры. 09:42 В нынешнем отчете, который Куйвашев сдал депутатам, акцент на двух больших направлениях — экономическом развитии и социальной сфере. Согласно регламенту, после доклада губернатор ответит на вопросы, которые ему заранее высылали профильные комитеты заксо. Всего их — 14. Кто-то интересовался тем, какие меры предпринимались по комплексному развитию территорий (КРТ), кто-то — какой была и будет поддержка многодетных семей. 09:32 В прошлом году традиционный губернаторский отчет депутаты слушали 1 августа. Тогда, в частности, Куйвашев рассказывал, что экономическая ситуация в регионе считается стабильной, доходы областного бюджета за 2022 год составили около 373 млрд рублей, что почти на 4% выше уровня 2021 года. Анонсировал реформу средне-специального образования, запуск электричек «Ласточек» по новым направлениям, развитие проекта «Сухой порт» и другое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сегодня отчитывается перед депутатами законодательного собрания о работе правительства в 2023 году. Мероприятие, во время которого глава региона рассказывает об основных достижениях области, ключевых показателях, анонсирует планы на следующий год и отвечает на вопросы депутатов (заранее подготовленные), ежегодное. Все самое важное URA.RU собирает в онлайн-трансляции. 10:45 18.06.2024 Депутат Вячеслав Вегнер спросил про строительство социнфраструктуры для работников Белоярской АЭС, которая расширяется (возводится новый энергоблок). «Да, мы проговаривали с «Росатомом» [этот вопрос]. <…> Я уверен, когда подойдет срок начала реализации проекта, можно будет как раз с 2027 года начать развивать и социальную инфраструктуру, по мере выхода на [новые] мощности», - ответил губернатор. 10:42 18.06.2024 Прозвучала благодарность депутатам за помощь на президентских выборах. Они прошли в марте. Команда Куйвашева выполнила все задачи Кремля. 10:41 18.06.2024 Кроме того, Куйвашев сообщил депутатам о работе по реализации мегапроекта — «Сухой порт». «У нас уже действуют три грузовых и два контейнерных терминала, первая очередь ТЛЦ „Уральский“. Занимаемся созданием ТЛЦ „Екатеринбург“. Рассчитываем запустить его в 2027 году. Работаем над развитием железнодорожной инфраструктуры, привлечением инвесторов и партнеров», — сказал губернатор. 10:40 18.06.2024 Рассказал Куйвашев и о работе по обновлению общественного транспорта в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, реализации проектов, которые сделают Екатеринбург транспортно-логистическим центром России. 10:36 18.06.2024 Регион занял седьмое место в национальном рейтинге научно-технологического развития. Открыты 52 «Точки роста», «Кванториум» — Красноуфимск, «IT-клуб» — Арамиль и четыре кластера проекта «Профессионалитет» 10:34 18.06.2024 Благоустроено 617 дворовых территорий и 260 общественных пространств. Более миллиона жителей проголосовали за проекты благоустройства. 10:34 18.06.2024 На модернизацию объектов ЖКХ было направлено 10 миллиардов рублей. 10:33 18.06.2024 Также за год были созданы условия для подключения к газу 80 тысяч домов. Это одно из ключевых поручений президента РФ Владимира Путина. 10:33 18.06.2024 «Объем государственной поддержки АПК и сельских территорий в 2023 году превысил 6 миллиардов рублей. По производству овощей, мяса, молока, яиц Свердловская область прочно удерживает позиции в первой десятке российских регионов», — рассказал губернатор о развитии сельского хозяйства. 10:30 18.06.2024 По итогам прошлого года, жилищные условия улучшены у 154,9 тысячи семей. «Мы полностью закрыли вопрос с обманутыми дольщиками. Досрочно выполнены планы по аварийному жилью. В общей сложности переселены 22 тысячи человек. Необходимо сохранить набранные темпы, чтобы в следующем году приступить к новому этапу программы», — пояснил Куйвашев. 10:29 18.06.2024 В регионе запустили производство отечественного аналога «Ласточки» — поездов «Финист», отметил Куйвашев, говоря о технологическом суверенитете. А БАЭС в минувшем году первой в мире внедрила технологию работы на ядерных отходах. 10:28 18.06.2024 О медицине: «В этом году мы развернули еще 10 быстровозводимых модульных конструкций для нужд медицины. В Академическом районе Екатеринбурга заработает новая поликлиника. А к 2025 году мы рассчитываем построить еще восемь капитальных объектов здравоохранения в разных городах области». 10:27 18.06.2024 О поддержке педагогов: «Доплаты за классное руководство и кураторство получают более 26 тысяч педагогов в школах, техникумах, колледжах. Для тех, кто работает в малых городах, в 2024-м доплаты увеличены с 18 до 50 тысяч рублей». 10:25 18.06.2024 На областной маткапитал выдано в 2012—2023 гг. 100304 сертификата. «Количество многодетных семей выросло в 2,4 раза (до 68,8 тысячи) за последние 11 лет», — следует из приведенной статистики. 10:23 18.06.2024 «Около 35 тысяч многодетных семей регулярно пользуются возможностью компенсировать расходы на оплату ЖКХ», — добавил Куйвашев. 10:22 18.06.2024 Губернатор рассказал про поддержку семей: «Продолжаются выплаты регионального материнского капитала. Уже выдано больше ста тысяч сертификатов, из них 7,6 тысяч — в прошлом году. Размер маткапитала регулярно индексируется, а возможности его применения постоянно расширяются» 10:20 18.06.2024 «В каждом муниципалитете произошли позитивные изменения», — отметил Куйвашев. 10:15 18.06.2024 «Мы сумели значительно укрепить экономику, реализовать десятки значимых проектов. Валовый региональный продукт увеличился на 7%, что вдвое выше среднероссийских темпом и превосходит динамику за последние несколько лет», — заявил Куйвашев. 10:13 18.06.2024 Доклад губернатора займет не больше 30 минут. Затем еще 20 минут он будет отвечать на вопросы депутатов. Спикер предлагала и вовсе обойтись без второй части. «У меня потом следующее мероприятие, на сколько успею, на столько отвечу», — заявил Куйвашев. 10:10 18.06.2024 Традиционно заседание начинается с гимна России. Подробнее о том, кто присутствует помимо губернатора, рассказала спикер заксо Людмила Бабушкина: главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский, главный прокурор Борис Крылов, руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников, кабинет министров в полном составе, замы губернатора в полном составе, бизнес-омбудсмен Елена Артюх, председатель Счетной палаты Елена Новоторженцева, председатель Общественной палаты региона Александр Левин и другие. 10:02 18.06.2024 В зале присутствуют 43 депутатов. Кворум — 26 человек. Пришли и многие члены правительства: замы губернатора Азат Салихов, Дмитрий Ионин, Василий Козлов, Сергей Швиндт, Алексей Кузнецов, министры. 09:42 18.06.2024 В нынешнем отчете, который Куйвашев сдал депутатам, акцент на двух больших направлениях — экономическом развитии и социальной сфере. Согласно регламенту, после доклада губернатор ответит на вопросы, которые ему заранее высылали профильные комитеты заксо. Всего их — 14. Кто-то интересовался тем, какие меры предпринимались по комплексному развитию территорий (КРТ), кто-то — какой была и будет поддержка многодетных семей. 09:32 18.06.2024 В прошлом году традиционный губернаторский отчет депутаты слушали 1 августа. Тогда, в частности, Куйвашев рассказывал, что экономическая ситуация в регионе считается стабильной, доходы областного бюджета за 2022 год составили около 373 млрд рублей, что почти на 4% выше уровня 2021 года. Анонсировал реформу средне-специального образования, запуск электричек «Ласточек» по новым направлениям, развитие проекта «Сухой порт» и другое.