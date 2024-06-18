В Свердловской области стало на 40 тысяч многодетных семей больше

В Свердловской области количество многодетных семей увеличилось на 40 тысяч. Об этом сообщил Евгений Куйвашев во время выступления перед заксобранием, передает корреспондент URA.RU.
«Сейчас таковых [многодетных семей] уже более 68 тысяч, а еще 11 лет назад их было на 40 тысяч меньше. <...> Продолжаются выплаты регионального материнского капитала. Уже выдано больше ста тысяч сертификатов, из них 7,6 тысячи — в прошлом году. Размер маткапитала регулярно индексируется, а возможности его применения постоянно расширяются», — сказал Куйвашев.
Многодетные семьи получают и другие льготы, отметил он. Более 77 тысяч детей из многодетных семей снабжают бесплатными горячими обедами в школах, а приблизительно 35 тысяч многодетных семей регулярно пользуются возможностью компенсировать расходы на оплату ЖКХ. URA.RU вело онлайн-трансляцию выступления главы региона.
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