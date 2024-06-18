В Свердловской области стало на 40 тысяч многодетных семей больше

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Евгений Куйвашев выступил с докладом перед заксобранием
Евгений Куйвашев выступил с докладом перед заксобранием Фото:

В Свердловской области количество многодетных семей увеличилось на 40 тысяч. Об этом сообщил Евгений Куйвашев во время выступления перед заксобранием, передает корреспондент URA.RU.

«Сейчас таковых [многодетных семей] уже более 68 тысяч, а еще 11 лет назад их было на 40 тысяч меньше. <...> Продолжаются выплаты регионального материнского капитала. Уже выдано больше ста тысяч сертификатов, из них 7,6 тысячи — в прошлом году. Размер маткапитала регулярно индексируется, а возможности его применения постоянно расширяются», — сказал Куйвашев.

Многодетные семьи получают и другие льготы, отметил он. Более 77 тысяч детей из многодетных семей снабжают бесплатными горячими обедами в школах, а приблизительно 35 тысяч многодетных семей регулярно пользуются возможностью компенсировать расходы на оплату ЖКХ. URA.RU вело онлайн-трансляцию выступления главы региона. 

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В Свердловской области количество многодетных семей увеличилось на 40 тысяч. Об этом сообщил Евгений Куйвашев во время выступления перед заксобранием, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас таковых [многодетных семей] уже более 68 тысяч, а еще 11 лет назад их было на 40 тысяч меньше. <...> Продолжаются выплаты регионального материнского капитала. Уже выдано больше ста тысяч сертификатов, из них 7,6 тысячи — в прошлом году. Размер маткапитала регулярно индексируется, а возможности его применения постоянно расширяются», — сказал Куйвашев. Многодетные семьи получают и другие льготы, отметил он. Более 77 тысяч детей из многодетных семей снабжают бесплатными горячими обедами в школах, а приблизительно 35 тысяч многодетных семей регулярно пользуются возможностью компенсировать расходы на оплату ЖКХ. URA.RU вело онлайн-трансляцию выступления главы региона. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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