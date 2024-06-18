Путин распорядился подписать новый договор с КНДР

Президент России Владимир Путин распорядился подписать Договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Соответствующий документ появился на сайте опубликования официальных правовых актов.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в документе. Также в нем указано, что МИД России в ходе переговоров будет разрешено вносить изменения в проект. Путин распорядился подписать соответствующий Договор.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о возможности подписания двустороннего документа во время предстоящего визита Владимира Путина в Пхеньян. Соглашение должно было касаться не только экономического сотрудничества, но и вопросов обеспечения безопасности.
Помимо прочего, к предстоящему визиту российского лидера в страну жители Северной Кореи украсили российскими флагами, растяжками с текстом на русском языке и портретами президента РФ улицы Пхеньяна. У дороги также была установлена композиция с рабочими и надписью «Добро пожаловать, Путин», пишет 360.ru.
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Президент России Владимир Путин распорядился подписать Договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Соответствующий документ появился на сайте опубликования официальных правовых актов. «Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в документе. Также в нем указано, что МИД России в ходе переговоров будет разрешено вносить изменения в проект. Путин распорядился подписать соответствующий Договор. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о возможности подписания двустороннего документа во время предстоящего визита Владимира Путина в Пхеньян. Соглашение должно было касаться не только экономического сотрудничества, но и вопросов обеспечения безопасности. Помимо прочего, к предстоящему визиту российского лидера в страну жители Северной Кореи украсили российскими флагами, растяжками с текстом на русском языке и портретами президента РФ улицы Пхеньяна. У дороги также была установлена композиция с рабочими и надписью «Добро пожаловать, Путин», пишет 360.ru.