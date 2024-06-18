Путин распорядился подписать новый договор с КНДР

Путин подпишет с КНДР договор о стратегическом партнерстве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин подпишет Договор о стратегическом партнерстве с КНДР Фото:

Президент России Владимир Путин распорядился подписать Договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Соответствующий документ появился на сайте опубликования официальных правовых актов.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в документе. Также в нем указано, что МИД России в ходе переговоров будет разрешено вносить изменения в проект. Путин распорядился подписать соответствующий Договор.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о возможности подписания двустороннего документа во время предстоящего визита Владимира Путина в Пхеньян. Соглашение должно было касаться не только экономического сотрудничества, но и вопросов обеспечения безопасности.

Помимо прочего, к предстоящему визиту российского лидера в страну жители Северной Кореи украсили российскими флагами, растяжками с текстом на русском языке и портретами президента РФ улицы Пхеньяна. У дороги также была установлена композиция с рабочими и надписью «Добро пожаловать, Путин», пишет 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин распорядился подписать Договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Соответствующий документ появился на сайте опубликования официальных правовых актов. «Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в документе. Также в нем указано, что МИД России в ходе переговоров будет разрешено вносить изменения в проект. Путин распорядился подписать соответствующий Договор. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о возможности подписания двустороннего документа во время предстоящего визита Владимира Путина в Пхеньян. Соглашение должно было касаться не только экономического сотрудничества, но и вопросов обеспечения безопасности. Помимо прочего, к предстоящему визиту российского лидера в страну жители Северной Кореи украсили российскими флагами, растяжками с текстом на русском языке и портретами президента РФ улицы Пхеньяна. У дороги также была установлена композиция с рабочими и надписью «Добро пожаловать, Путин», пишет 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...