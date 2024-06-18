В Перми члены межрегионального наркосиндиката осуждены на 84 года колонии

Суд в Пермском крае приговорил членов ОПГ к общему сроку в 84 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд вынес жесткий приговор производителям и продавцам наркотиков
Суд вынес жесткий приговор производителям и продавцам наркотиков Фото:

Пермский районный суд вынес приговор членам организованной преступной группы, которые занимались торговлей наркотиками. В состав наркосиндиката входили жители Пермского края, Свердловской и Самарской областей, Башкортостана и Удмуртии. Общий срок, который они проведут в колонии строгого режима, составил 84 года, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«84 года строгого режима. В Перми осуждены участники организованного преступного сообщества. В состав наркосиндиката входили жители Прикамья, Свердловской и Самарской областей, Башкортостана и Удмуртии», — говорится на сайте ведомства.

В состав банды входили девять человек. Двое заключили досудебное соглашение и были ранее приговорены к семи и восьми годам заключения. Остальные семеро выслушали решение суда сейчас. Кроме наркоторговли шестерых признали виновными в участии в организованном преступном сообществе, а троих — в легализации денег, полученных преступным путем.

Расследование продолжалось с 2022 года, когда полицейские задержали четырех наркокурьеров. Затем силовики вышли на оптовых продавцов N-метилэфедрона, а также на производителя. Лабораторию ликвидировали. Следователи также арестовали земельные участки, автомобили, жилой дом, а также около 7,5 млн рублей, которые принадлежали злоумышленникам.

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Пермский районный суд вынес приговор членам организованной преступной группы, которые занимались торговлей наркотиками. В состав наркосиндиката входили жители Пермского края, Свердловской и Самарской областей, Башкортостана и Удмуртии. Общий срок, который они проведут в колонии строгого режима, составил 84 года, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «84 года строгого режима. В Перми осуждены участники организованного преступного сообщества. В состав наркосиндиката входили жители Прикамья, Свердловской и Самарской областей, Башкортостана и Удмуртии», — говорится на сайте ведомства. В состав банды входили девять человек. Двое заключили досудебное соглашение и были ранее приговорены к семи и восьми годам заключения. Остальные семеро выслушали решение суда сейчас. Кроме наркоторговли шестерых признали виновными в участии в организованном преступном сообществе, а троих — в легализации денег, полученных преступным путем. Расследование продолжалось с 2022 года, когда полицейские задержали четырех наркокурьеров. Затем силовики вышли на оптовых продавцов N-метилэфедрона, а также на производителя. Лабораторию ликвидировали. Следователи также арестовали земельные участки, автомобили, жилой дом, а также около 7,5 млн рублей, которые принадлежали злоумышленникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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