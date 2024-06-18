Зеленский вернул начальную военную подготовку для школьников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о начальной общевойсковой подготовке, согласно которому ее будут проходить учащиеся средних и высших учебных заведений страны. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
«Закон направлен на усовершенствование системы общевойсковой подготовки, которая осуществляется путем изучения предмета „Защита Украины“», — передает сайт парламента Украины информацию из пояснительной записки. В ней также указано, что среди целей значится подготовка украинцев к сопротивлению.
Верховная рада Украины 22 мая приняла закон, предусматривающий введение начальной общевойсковой подготовки. Народный депутат Ярослав Железняк объяснил, что подготовка будет проводиться в учебных заведениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Программа по предмету «Защита Украины» будет разрабатываться совместно с министерством обороны страны.
Ранее на официальном сайте Верховной Рады был опубликован проект, согласно которому на фронт будут отправлять заключенных в обмен на условно-досрочное освобождение. Он также был подписан Владимиром Зеленским.
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