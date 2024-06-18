Зеленский вернул начальную военную подготовку для школьников Украины

18 июня 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Зеленский подписал закон, по которому в школы Украины вернется начальная военная подготовка и начнется изучение предмета «Защита Украины» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о начальной общевойсковой подготовке, согласно которому ее будут проходить учащиеся средних и высших учебных заведений страны. Об этом сообщается на сайте украинского парламента. «Закон направлен на усовершенствование системы общевойсковой подготовки, которая осуществляется путем изучения предмета „Защита Украины“», — передает сайт парламента Украины информацию из пояснительной записки. В ней также указано, что среди целей значится подготовка украинцев к сопротивлению. Верховная рада Украины 22 мая приняла закон, предусматривающий введение начальной общевойсковой подготовки. Народный депутат Ярослав Железняк объяснил, что подготовка будет проводиться в учебных заведениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Программа по предмету «Защита Украины» будет разрабатываться совместно с министерством обороны страны. Ранее на официальном сайте Верховной Рады был опубликован проект, согласно которому на фронт будут отправлять заключенных в обмен на условно-досрочное освобождение. Он также был подписан Владимиром Зеленским. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о начальной общевойсковой подготовке, согласно которому ее будут проходить учащиеся средних и высших учебных заведений страны. Об этом сообщается на сайте украинского парламента. «Закон направлен на усовершенствование системы общевойсковой подготовки, которая осуществляется путем изучения предмета „Защита Украины“», — передает сайт парламента Украины информацию из пояснительной записки. В ней также указано, что среди целей значится подготовка украинцев к сопротивлению. Верховная рада Украины 22 мая приняла закон, предусматривающий введение начальной общевойсковой подготовки. Народный депутат Ярослав Железняк объяснил, что подготовка будет проводиться в учебных заведениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Программа по предмету «Защита Украины» будет разрабатываться совместно с министерством обороны страны. Ранее на официальном сайте Верховной Рады был опубликован проект, согласно которому на фронт будут отправлять заключенных в обмен на условно-досрочное освобождение. Он также был подписан Владимиром Зеленским.