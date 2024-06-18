Зеленский вернул начальную военную подготовку для школьников Украины

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Зеленский подписал закон, по которому в школы Украины вернется начальная военная подготовка и начнется изучение предмета «Защита Украины» Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о начальной общевойсковой подготовке, согласно которому ее будут проходить учащиеся средних и высших учебных заведений страны. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

«Закон направлен на усовершенствование системы общевойсковой подготовки, которая осуществляется путем изучения предмета „Защита Украины“», — передает сайт парламента Украины информацию из пояснительной записки. В ней также указано, что среди целей значится подготовка украинцев к сопротивлению.

Верховная рада Украины 22 мая приняла закон, предусматривающий введение начальной общевойсковой подготовки. Народный депутат Ярослав Железняк объяснил, что подготовка будет проводиться в учебных заведениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Программа по предмету «Защита Украины» будет разрабатываться совместно с министерством обороны страны.

Ранее на официальном сайте Верховной Рады был опубликован проект, согласно которому на фронт будут отправлять заключенных в обмен на условно-досрочное освобождение. Он также был подписан Владимиром Зеленским.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о начальной общевойсковой подготовке, согласно которому ее будут проходить учащиеся средних и высших учебных заведений страны. Об этом сообщается на сайте украинского парламента. «Закон направлен на усовершенствование системы общевойсковой подготовки, которая осуществляется путем изучения предмета „Защита Украины“», — передает сайт парламента Украины информацию из пояснительной записки. В ней также указано, что среди целей значится подготовка украинцев к сопротивлению. Верховная рада Украины 22 мая приняла закон, предусматривающий введение начальной общевойсковой подготовки. Народный депутат Ярослав Железняк объяснил, что подготовка будет проводиться в учебных заведениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Программа по предмету «Защита Украины» будет разрабатываться совместно с министерством обороны страны. Ранее на официальном сайте Верховной Рады был опубликован проект, согласно которому на фронт будут отправлять заключенных в обмен на условно-досрочное освобождение. Он также был подписан Владимиром Зеленским.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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