Медведев раскрыл, что будет, если Киев откажется от мирного предложения Путина

Медведев: ВС РФ продолжат наступление, если Киев отвергнет предложение Путина
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев напомнил Украине про мирное предложение Владимира Путина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российское наступление продолжится, если Киев откажется от мирного предложения президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время общения с журналистами во Владивостоке.

«У Киева сейчас есть возможность принять предложение Путина. В противном случае наступление РФ продолжится», — заявил Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, сложно будет сказать, в каких тогда границах установится санитарная зона в Харьковской области. Однако это будет точно не в пользу Киева.

Ранее Путин предложил Украине вывести войска с ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, если Киев отвергнет и это, то позиция РФ в будущем будет жестче. Он напомнил, что Москва хочет закончить конфликт, а не заморозить.

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Российское наступление продолжится, если Киев откажется от мирного предложения президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время общения с журналистами во Владивостоке. «У Киева сейчас есть возможность принять предложение Путина. В противном случае наступление РФ продолжится», — заявил Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, сложно будет сказать, в каких тогда границах установится санитарная зона в Харьковской области. Однако это будет точно не в пользу Киева. Ранее Путин предложил Украине вывести войска с ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, если Киев отвергнет и это, то позиция РФ в будущем будет жестче. Он напомнил, что Москва хочет закончить конфликт, а не заморозить.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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