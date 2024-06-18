В мире Украина Медведев раскрыл, что будет, если Киев откажется от мирного предложения Путина Медведев: ВС РФ продолжат наступление, если Киев отвергнет предложение Путина 18 июня 2024 в 14:51 Размер текста - 17 + Дмитрий Медведев напомнил Украине про мирное предложение Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российское наступление продолжится, если Киев откажется от мирного предложения президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время общения с журналистами во Владивостоке. «У Киева сейчас есть возможность принять предложение Путина. В противном случае наступление РФ продолжится», — заявил Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, сложно будет сказать, в каких тогда границах установится санитарная зона в Харьковской области. Однако это будет точно не в пользу Киева. Ранее Путин предложил Украине вывести войска с ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, если Киев отвергнет и это, то позиция РФ в будущем будет жестче. Он напомнил, что Москва хочет закончить конфликт, а не заморозить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российское наступление продолжится, если Киев откажется от мирного предложения президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время общения с журналистами во Владивостоке. «У Киева сейчас есть возможность принять предложение Путина. В противном случае наступление РФ продолжится», — заявил Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, сложно будет сказать, в каких тогда границах установится санитарная зона в Харьковской области. Однако это будет точно не в пользу Киева. Ранее Путин предложил Украине вывести войска с ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, если Киев отвергнет и это, то позиция РФ в будущем будет жестче. Он напомнил, что Москва хочет закончить конфликт, а не заморозить. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям