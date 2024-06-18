Медведев раскрыл, что будет, если Киев откажется от мирного предложения Путина

Российское наступление продолжится, если Киев откажется от мирного предложения президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время общения с журналистами во Владивостоке.
«У Киева сейчас есть возможность принять предложение Путина. В противном случае наступление РФ продолжится», — заявил Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, сложно будет сказать, в каких тогда границах установится санитарная зона в Харьковской области. Однако это будет точно не в пользу Киева.
Ранее Путин предложил Украине вывести войска с ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, если Киев отвергнет и это, то позиция РФ в будущем будет жестче. Он напомнил, что Москва хочет закончить конфликт, а не заморозить.
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