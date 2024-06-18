Чем занимался и какое прозвище носил член ОПС «Уралмаш» Маевский

Сооснователь ОПС «Уралмаш» Игорь Маевский до самой смерти занимался автобизнесом

18 июня 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Игорь Маевский долгие годы развивал автобизнес (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Скончавшийся в Екатеринбурге Игорь Маевский, которого называют одним из лидеров несуществующего ныне ОПС «Уралмаш», еще со времен основания преступного сообщества и по последнее время занимался автобизнесом. Подробности из жизни авторитета URA.RU рассказал его товарищ, знакомый с Маевским с 90-х годов. «У Игоря был автобизнес. Он имел отношение к автосалону „Краснолесье“ (дилер „Вольво“ в Екатеринбурге), также имел отношение к авторынку „Белая башня“. Он его развивал еще со времен ОПС „Уралмаш“. Можно сказать, Маевский стоял у истоков развития авторынков, потому что первым в Екатеринбурге появилась именно „Белая башня“. Можно сказать, он задал на Урале этот тренд», — рассказал товарищ Маевского. Он добавил, что в ОПС Маевский был «далеко не рядовым членом». С 90-х к нему приклеилось прозвище Лом, которое осталось с ним до конца жизни. «Мало кто знает, что если в бизнесе Игорь был очень жесткий, то с близким кругом общения — очень человечным. Он много помогал людям: например, оплачивал лечение детишек, помогал в бытовых вопросах и никогда не афишировал этого», — подчеркнул собеседник. Игорь Маевский скончался в минувшие выходные. Предположительно, причиной стала болезнь. Прощание и похороны с экс-лидером состоятся в среду, 19 июня. URA.RU сообщало о месте и времени церемоний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скончавшийся в Екатеринбурге Игорь Маевский, которого называют одним из лидеров несуществующего ныне ОПС «Уралмаш», еще со времен основания преступного сообщества и по последнее время занимался автобизнесом. Подробности из жизни авторитета URA.RU рассказал его товарищ, знакомый с Маевским с 90-х годов. «У Игоря был автобизнес. Он имел отношение к автосалону „Краснолесье“ (дилер „Вольво“ в Екатеринбурге), также имел отношение к авторынку „Белая башня“. Он его развивал еще со времен ОПС „Уралмаш“. Можно сказать, Маевский стоял у истоков развития авторынков, потому что первым в Екатеринбурге появилась именно „Белая башня“. Можно сказать, он задал на Урале этот тренд», — рассказал товарищ Маевского. Он добавил, что в ОПС Маевский был «далеко не рядовым членом». С 90-х к нему приклеилось прозвище Лом, которое осталось с ним до конца жизни. «Мало кто знает, что если в бизнесе Игорь был очень жесткий, то с близким кругом общения — очень человечным. Он много помогал людям: например, оплачивал лечение детишек, помогал в бытовых вопросах и никогда не афишировал этого», — подчеркнул собеседник. Игорь Маевский скончался в минувшие выходные. Предположительно, причиной стала болезнь. Прощание и похороны с экс-лидером состоятся в среду, 19 июня. URA.RU сообщало о месте и времени церемоний.