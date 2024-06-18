Володин поручил наказывать тех, кто продает энергетики детям

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Клипарт. Свердловская область, энергетик, напиток, газировка, жестяные банки
Законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним будет рассмотрен в первом чтении во вторник Фото:

Будут разработаны меры ответственности для тех, кто попробует обойти запрет продажи энергетических напитков детям. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы будем принимать базовый закон, у всех есть понимание, что необходимо запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. <…> Соответственно, надо сразу готовить нормы, предполагающие меры ответственности в отношении тех, кто будет нарушать закон», — заявил Володин. Официальный спикер Госдумы также отметил, что данным напиткам не место в детском рационе, так как они могут нанести вред организму, подорвать здоровье несовершеннолетних.

По словам Володина, при разработке меры ответственности за основу Госдума может взять действующие нормы при продаже вино-водочных изделий детям. Сам законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним будет рассмотрен в первом чтении во вторник.

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Будут разработаны меры ответственности для тех, кто попробует обойти запрет продажи энергетических напитков детям. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Мы будем принимать базовый закон, у всех есть понимание, что необходимо запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. <…> Соответственно, надо сразу готовить нормы, предполагающие меры ответственности в отношении тех, кто будет нарушать закон», — заявил Володин. Официальный спикер Госдумы также отметил, что данным напиткам не место в детском рационе, так как они могут нанести вред организму, подорвать здоровье несовершеннолетних. По словам Володина, при разработке меры ответственности за основу Госдума может взять действующие нормы при продаже вино-водочных изделий детям. Сам законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним будет рассмотрен в первом чтении во вторник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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