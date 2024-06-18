Володин поручил наказывать тех, кто продает энергетики детям

18 июня 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним будет рассмотрен в первом чтении во вторник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Будут разработаны меры ответственности для тех, кто попробует обойти запрет продажи энергетических напитков детям. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Мы будем принимать базовый закон, у всех есть понимание, что необходимо запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. <…> Соответственно, надо сразу готовить нормы, предполагающие меры ответственности в отношении тех, кто будет нарушать закон», — заявил Володин. Официальный спикер Госдумы также отметил, что данным напиткам не место в детском рационе, так как они могут нанести вред организму, подорвать здоровье несовершеннолетних. По словам Володина, при разработке меры ответственности за основу Госдума может взять действующие нормы при продаже вино-водочных изделий детям. Сам законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним будет рассмотрен в первом чтении во вторник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будут разработаны меры ответственности для тех, кто попробует обойти запрет продажи энергетических напитков детям. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Мы будем принимать базовый закон, у всех есть понимание, что необходимо запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. <…> Соответственно, надо сразу готовить нормы, предполагающие меры ответственности в отношении тех, кто будет нарушать закон», — заявил Володин. Официальный спикер Госдумы также отметил, что данным напиткам не место в детском рационе, так как они могут нанести вред организму, подорвать здоровье несовершеннолетних. По словам Володина, при разработке меры ответственности за основу Госдума может взять действующие нормы при продаже вино-водочных изделий детям. Сам законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним будет рассмотрен в первом чтении во вторник.