Володин поручил наказывать тех, кто продает энергетики детям

Будут разработаны меры ответственности для тех, кто попробует обойти запрет продажи энергетических напитков детям. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы будем принимать базовый закон, у всех есть понимание, что необходимо запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. <…> Соответственно, надо сразу готовить нормы, предполагающие меры ответственности в отношении тех, кто будет нарушать закон», — заявил Володин. Официальный спикер Госдумы также отметил, что данным напиткам не место в детском рационе, так как они могут нанести вред организму, подорвать здоровье несовершеннолетних.
По словам Володина, при разработке меры ответственности за основу Госдума может взять действующие нормы при продаже вино-водочных изделий детям. Сам законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним будет рассмотрен в первом чтении во вторник.
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