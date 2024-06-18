H&M окончательно ушел из России

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Ритейлер H&M ликвидировал свое юрлицо в России
Ритейлер H&M ликвидировал свое юрлицо в России Фото:

Шведский ритейлер H&M окончательно покидает российский рынок. Основное юридическое лицо компании в России ООО «Эйч энд Эм» приняло решение о своей ликвидации. Об этом стало известно из данных ЕГРЮЛ.

«ООО „Эйч энд Эм“, основное юрлицо шведского ритейлера H&M в РФ, приняло решение о ликвидации компании», — говорится на сайте реестра. Отмечается, что решение о ликвидации компании было подтверждено 17 июня. С 2020 года единственным владельцем российского подразделения являлась шведская компания H&M Hennes & Mauritz.

Группа H&M приостановила продажи своей одежды в России в марте 2022 года. Кроме бренда H&M, к портфелю компании также относятся бренды COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home. По данным за прошлый год, убытки H&M в России составили 11,4 миллиарда рублей. В апреле аудиторы, которые проверяли компанию, заявили, что у H&M нет планов полного прекращения деятельности и ликвидации. Глава направления аренды торговых помещений консалтинговой компании CORE.XP Надежда Цветкова заявляла, что на месте бывших магазинов H&M откроются российские бренды, передает А42.

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Шведский ритейлер H&M окончательно покидает российский рынок. Основное юридическое лицо компании в России ООО «Эйч энд Эм» приняло решение о своей ликвидации. Об этом стало известно из данных ЕГРЮЛ. «ООО „Эйч энд Эм“, основное юрлицо шведского ритейлера H&M в РФ, приняло решение о ликвидации компании», — говорится на сайте реестра. Отмечается, что решение о ликвидации компании было подтверждено 17 июня. С 2020 года единственным владельцем российского подразделения являлась шведская компания H&M Hennes & Mauritz. Группа H&M приостановила продажи своей одежды в России в марте 2022 года. Кроме бренда H&M, к портфелю компании также относятся бренды COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home. По данным за прошлый год, убытки H&M в России составили 11,4 миллиарда рублей. В апреле аудиторы, которые проверяли компанию, заявили, что у H&M нет планов полного прекращения деятельности и ликвидации. Глава направления аренды торговых помещений консалтинговой компании CORE.XP Надежда Цветкова заявляла, что на месте бывших магазинов H&M откроются российские бренды, передает А42.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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